Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

La mediática celebración no solo llamó la atención por sus invitados, sino también por la presencia de las autoridades.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @tmz
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @tmz

noviembre 10 de 2025
09:36 p. m.
No cabe duda de que las hermanas Kardashian siempre se llevan la atención mediática por parte de diferentes medios del mundo del entretenimiento, pues su amplia influencia mediática las ha llevado a ser consideradas como uno de los clanes familiares más famosos del mundo entero.

Uno de los hechos más recientes fue la extravagante fiesta por el cumpleaños número 70 de Kris Jenner, madre del clan, quien no solo brilló por su aspecto físico radiante, sino por el lujo de invitados que obtuvo durante toda la noche.

Fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

La famosa empresaria se ha llevado la atención internacional, durante los años más recientes, a raíz del manejo que le ha dado a su apariencia física para lucir de tal manera con la edad que posee actualmente.

Ante un amplio número de especulaciones, sobre los procedimientos estéticos que la mujer se ha hecho en diferentes partes de su cuerpo, se celebró por todo lo alto su cumpleaños al contar con la presencia de diferentes invitados de lujo como Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Paris Hilton, Kathy Hilton y Vin Diesel. Entre los asistentes también se encontraban el príncipe Harry y Meghan Markle.

Por supuesto, en el evento no pudieron faltar todo el clan Kardashian y Jenner, quienes brillaron durante la noche al hacer uso de diferentes diamantes de gran tamaño en cada uno de los accesorios que llevaban puesto.

Policía llega a la fiesta de Kris Jenner

La fiesta no solo se vio impactada por la exclusividad de su ambiente, pues parte del espectáculo también se la llevó Bruno Mars, quien fue el artista invitado para dar un concierto exclusivo en la mansión de Jeff Bezos, lugar en el que se llevó a cabo la celebración.

No obstante, el imponente show no solo generó furor entre los asistentes, sino también gran descontento en los residentes de la zona. Por esto, las autoridades tuvieron que hacer presencia en el lugar hasta dos veces a raíz de las quejas por el ruido y obstrucción en la vía pública.

Pese a que la celebración no fue cancelada, las imágenes de las autoridades en la lujosa fiesta fueron virales en redes sociales.

