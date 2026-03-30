¿Al borde del divorcio?: Luisa Fernanda W habló sobre la crisis matrimonial que atravesó con Pipe Bueno

Los internautas han catalogado la relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W como una de las más mediáticas e importantes dentro de la farándula nacional. Por esto, cada acto en público o contenido entre ambos se toma las redes sociales y se vuelve tema de discusión entre sus más fieles fanáticos.

En una reciente oportunidad, la antioqueña aprovechó un espacio en un podcast en redes sociales para hablar sobre su relación junto al cantante. Sin embargo, en medio de su relato, sorprendió al revelar detalles de algunas de las principales problemáticas que ha atravesado con el hombre y la contundencia de estos asuntos que incluso los llevó a tener serios problemas.

¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En los días más recientes, la empresaria antioqueña ofreció declaraciones para un podcast en donde reveló detalles de su vida personal, laboral y el impacto que su influencia ha tenido en la evolución de los contenidos en internet.

Sin embargo, uno de los temas de mayor conversación ha sido el de su acercamiento a Dios y cómo ha enfrentado algunas de las principales problemáticas que ha atravesado con su relación.

Según su relato, su vida dio un giro al iniciar su relación con el vallecaucano ya que su apretada agenda la llevó a acompañarlo en una gran cantidad de eventos y espectáculos que, de manera reiterativa, se realizaban en la noche.

Desde la llegada de sus dos hijos su vida cambió por completo ya que priorizó su tiempo junto a ellos, especialmente durante las noches. Dicha situación generó que el acompañamiento a su esposo empezara a reducirse por lo que su tiempo en pareja disminuyó drásticamente.

No obstante, esto fue un factor que empezó a incidir dentro de su relación ya que la presencia del alcohol se convirtió en una constante durante de las presentaciones del cantante.

“Estábamos desconcertados Pipe y yo. Pipe se mueve todo el tiempo en la noche, donde el licor no falta y los shows siempre están arriba. Ciertas cosas empezaron a escalar, a mí me parece que el licor es un enemigo impresionante y Pipe pasó una etapa con el licor que (...) yo le pedía mucho a Dios que le diera la sabiduría para manejar esto”, explicó.

Pese a que explicó que sintió gran incertidumbre por lo que estaba sucediendo, decidió entregar su relación a sus creencias religiosas y a su fe.

“En un momento de esos donde uno se quiere conectar con Dios, yo le dije que le estregar esa situación porque yo no sabía qué hacer ni cómo manejarlo. Le dije que me mostrara el camino”.

Calma en medio de la tormenta

Tiempo después, tras las súplicas de la mujer, Pipe manifestó su intención de participar de un retiro espiritual con el que buscó soluciones para la situación que estaba enfrentando en aquel instante.

Dicho evento coincide con el más reciente encuentro en el que participó el artista el pasado 31 de enero, día en el que se llevó a cabo el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.