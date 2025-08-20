CANAL RCN
¿Qué hace tan adictivo Pac-Man, el juego que nació mientras su creador comía pizza?

El icónico juego se ha convertido en un referente para sus más fieles fanáticos y la ciencia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
08:37 p. m.
Pac-Man se ha convertido en uno de los juegos más emblemáticos de las últimas generaciones, pues la tarea es lograr controlar una macha de color amarillo mientras se come todos los puntos que hay en un laberinto y esquiva a fantasmas de colores.

¿Por qué es exitoso el juego de Pac-Man?

Según el libro de los Récords Guiness, Pac-Man es considerado como el juego de monedas más exitoso de todos los tiempos por lo que su personaje ha ido acompañado de diferentes símbolos de recordación como el sonido que se genera al engullir las monedas.

Cifras de la BBC han estimado que el personaje sigue generando ingresos de hasta US 14.000 millones de dólares a su franquicia entre máquinas recreativas y algunas consolas que conservan el juego.

El producto ha sido adaptado a diferentes plataformas desde la Nintendo hasta el Xbox 360. Así mismo, el personaje principal ha sido objeto de inspiración para otros videojuegos y ha sido partícipe de diferentes apariciones en la pantalla grande.

"Pac-Man es uno de los íconos del nacimiento de los videojuegos convencionales. Su jugabilidad y diseño poseían una elegante simplicidad que, en mi opinión, cautivó la imaginación de muchos jugadores", afirma Peter Etchells, profesor de comunicación científica en la Universidad de Bath Spa, en Inglaterra.

Funciones cognitivas mediante el juego de Pac-Man

Según el psicólogo Javier Tomás, existen una gran variedad de procesos cognitivos que se pueden rehabilitar por medio de este juego. Algunos de estos son: velocidad de procesamiento, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, ubicación espacial, estaciones temporales, estimación de posibilidades, planificación, entre otras.

Pac-Man no solo se caracteriza por su diseño único y exclusivo, pues también ha sido asociado por especialistas como uno de los métodos para trabajar la memoria de trabajo ya que, en medio del juego, se actualiza nuestro estado, de manera constante, al seleccionarse diferentes planes de acción.

Aunque la programación de los fantasmas ha sido creada para atacar a Pac-Man, el cerebro se encarga de predecir las acciones de los atacantes para jugar y sobrevivir por lo que mejora las funciones cognitivas, la atención y la memoria de trabajo.

