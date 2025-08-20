Prepárese: estas son las fechas oficiales del próximo Pizza Máster en Colombia

Pizza Máster, es un evento gastronómico, creado por el influencer Tulio Recomienda, que busca reunir a los mejores restaurantes de este famoso platillo en una batalla culinaria por los sabores más exóticos.

La nueva edición se encuentra calentando sus hornos, pues se llevará a cabo desde el 22 al 28 de septiembre.

Pizza Máster 2025

El evento promete ser una gran fiesta de sabor, pues las mejores pizzerías del país se reunirán para conquistar el paladar de los más fieles fanáticos de esta delicia, propia de la cocina italiana. La nueva edición unifica sus precios para ofrecer productos en $21.000 y pizzas de 25 a 30 centímetros.

Aunque aún no se han revelado los restaurantes que se sumarán al gran evento, las tiendas que participarán en esta edición serán anunciadas por medio de la aplicación Tulio Recomienda o sus respectivas redes sociales oficiales.

Como es de costumbre, los comensales tendrán la oportunidad de calificar a sus restaurantes favoritos, por medio de la aplicación, y aportar en el reconocimiento de los mejores sabores de esta edición.

Este año, más que una competencia, será la revancha para los que alguna vez dijeron que aquí no sabíamos de pizza, comentó Tulio Zuluaga a través de sus redes sociales.

El gran éxito de este evento se ha catapultado como uno de los festivales gastronómicos más populares de los últimos años en el país. Sus cómodos precios permiten que los catadores de pizza se deleiten al disfrutar de una gran variedad de ingredientes y, de esta manera, escoger a sus favoritos.

Pizza Máster 2024

Cada edición sube las expectativas y la del 2024 no fue la excepción. Pese a que la última edición esperaba vender 300.000 pizzas, durante el evento, se vendieron muchas más. Así mismo, se registraron más de 68.000 votos.

Algunas de las pizzas ganadoras fueron Pizzaiolo, Corrientes, Vesuvio Pizzería, Dukes Pizzas y Forbici.