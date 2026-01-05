CANAL RCN
Luisa Fernanda W sorprendió con inesperada confesión sobre su relación con Pipe Bueno: ¿cuál fue?

En un pódcast, Luisa Fernanda W reflexionó sobre algunos aspectos de su vínculo con Pipe Bueno. Descubra qué fue lo que dijo.

Foto: @luisafernandaw en Instagram.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
06:22 p. m.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno iniciaron una relación hace seis años y, tras el nacimiento de sus dos hijos, han conformado una familia sólida.

En el último tiempo, la creadora de contenido y el reconocido cantante tomaron la decisión de vivir en México por proyectos que Pipe Bueno tiene en mente con la música.

Y, desde ese entonces, ambos han sido muy abiertos al hablar de su adaptación y de su entendimiento como pareja.

Por lo tanto, hace un poco más de una semana, Luisa Fernanda W le concedió una entrevista al pódcast 'El primer paso' y realizó una nueva confesión relacionada con su relación con Pipe Bueno. ¿De qué se trata?

Esta fue la inesperada confesión que hizo Luisa Fernanda W sobre su relación con Pipe Bueno

En la conversación que Luisa Fernanda W tuvo con el pódcast, reconoció que no solo se ha entendido genuinamente con Pipe Bueno en una relación, sino que también en el ámbito empresarial.

A raíz de esa afirmación, el entrevistador le preguntó que cuáles estrategias implementaban para separar lo emocional de lo laboral y evitar problemas y ella, con el corazón abierto, respondió.

"Pipe y yo prometimos separar los negocios de nuestra relación. Por eso, si el día de mañana no estamos juntos por alguna razón, ni nuestros negocios ni nuestros hijos van a resultar afectados", declaró.

No obstante, Luisa Fernanda W también dejó claro que su hogar ha adquirido la solidez necesaria con el pasar de los años y que, por ende, ni ella ni Pipe Bueno han pensado en la idea de llegar a separarse.

¿Qué fue lo que más le costó a Luisa Fernanda W a la hora de irse a vivir a México?

Recién Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaron a México, la creadora de contenido explicó que estaba feliz por su nueva etapa de vida, pero reconoció que se le dificultarían dos cosas.

La primera, de acuerdo con sus declaraciones, era estar más lejos de sus familiares y amigos.

Y la segunda era aplazar algunos proyectos que, antes de la mudanza, tenía agendados en un plazo más corto.

 

