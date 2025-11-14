Luisa Fernanda W debutará como actriz de doblaje en Zootopia 2

Una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, Luisa Fernanda W, compartió la emocionante noticia de que será la voz de una película animada de Disney Channel.

¿Qué personaje interpretará Luisa Fernanda W?

Disney Channel confirmó que la influencer fue elegida para doblar a un personaje en Zootopia 2 para la versión latinoamericana. Luisa será la voz de la Capitana Hoggbottom, una dura jabalí que forma parte del cuerpo de policía de la ciudad de Zootopia.

La esperada secuela de Disney estaría programada para estrenarse el jueves 27 de noviembre.

Así confirmó Luisa Fernanda W su participación en Zootopia 2

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió la noticia y relató los desafíos que enfrentó desde el momento en que recibió la llamada para el casting, hasta cumplir el sueño de convertirse en la voz de un personaje de una película animada de Disney.

"Yo fui a hacer el casting para dos personajes y en el que más me reté fue este porque es completamente distinto a mí. Habla muy grueso, ella es súper ruda, pero yo dije ‘no importa, no me voy a subestimar a mí misma, yo sé que mi voz es suave, yo soy tranquilita, pero no importa, yo me voy a meter en la película de ella, soy un jabalí y lo hice, saqué mis miedos, desaprendí lo que yo creo de mí misma, de mi voz", destacó la creadora de contenido.

Asimismo, aseguró que participar en este proyecto es la realización de un sueño que siempre tuvo, y que nunca perdió la fe de que algún día se haría realidad.

"Uno no puede perder la fe, en el fondo de mi corazón yo sabía que en algún momento se me iba a presentar la oportunidad y Dios quiera que no sea la única, pero de verdad cuando me di cuenta que iba a ser parte de Zootopia 2 fue tan maravilloso", concluyó.