El lujoso regalo que compró Carolina Acevedo tras ganar MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity 2023 siguen dejando de que hablar tras finalizar el reality, puesto que se ha dado a conocer las diferentes acciones que han hecho los concursantes de esta competición, la cual se ha convertido en una de las más importantes y representativas de la televisión colombiana.

En esta oportunidad, la encargada de estar en los focos de los medios de farándula es Carolina Acevedo, quien fue la ganadora de MasterChef Celebrity y que al parecer ya se habría gastado el dinero por convertirse en la mejor cocinera de Colombia en el 2023, pues en sus redes sociales dio a conocer su nuevo ‘regalito’.

Por medio de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz publicó una historia de una camioneta Nissan con una frase que dice “mi nave”, lo que hace deducir a todos sus seguidores que compró un lujoso vehículo, el cual está avaluado entre 130 millones a 206 millones de pesos colombianos.

Según los expertos, el vehículo que mostró Carolina Acevedo es una Nissan Frontier Euro 6 Platinum 2024, la cual está equipada con varios detalles de tecnología para sobrepasar cualquier obstáculo y para realizar trayectos largos y fuertes. Además, de ser un vehículo para ejecutar trabajos pesados.

Con este nuevo regalito, Carolina Acevedo no tendrá ningún problema para poderse movilizar dentro de la ciudad e incluso por zonas rurales cercanas a Bogotá, puesto que este vehículo no tiene ningún problema de sobrepasar vías o terrenos que no estén en la mejor condición de movilidad.

Cabe recordar que Carolina Acevedo recibió la suma de 200 millones de pesos por convertirse en la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2023. Además, de tener participación en diferentes marcas que han valorado el crecimiento en redes sociales que ha tenido la actriz tras su participación en el concurso.

Celebración de Carolina Acevedo tras ganar MasterChef 2023

A través de las redes sociales, se conoció el momento exacto en donde Carolina se entera de ser la ganadora del reality de cocina. El video fue compartido por su novio, Lucas Jaramillo, en su cuenta de Instagram.

“Amor. Hoy quiero escribirte unas palabras llenas de amor y felicidad para felicitarte por tu increíble logro al ganar MasterChef. Estoy tan orgulloso de ti. Desde el primer día supe que te lo ibas a ganar. Tu pasión por la cocina y tu dedicación en cada plato fueron evidentes en cada episodio. No solo demostraste tus habilidades culinarias, sino también tu determinación y perseverancia para ganarte este sueño”, fue la descripción que escribió el novio de Carolina para acompañar el video.

Le puede interesar: Video: vigilante fue captado jugando con su compañero de cuatro patas en un centro comercial