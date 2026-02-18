CANAL RCN
Tendencias

¿Hubo advertencia?: así fue el encuentro entre Nicolás Arrieta y su novia en La Casa de los Famosos

El famoso creador de contenido recibió la visita inesperada de su pareja y protagonizó un conmovedor momento.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:32 a. m.
La Casa de los Famosos Colombia se encuentra atravesando por su sexta semana de competencia por lo que varios jugadores ya han manifestado su sentimiento de nostalgia ante la ausencia de sus seres más queridos.

Por esto, el ‘Jefe’ ha implementado una vez más la dinámica de los famosos congelados con los que permite el ingreso momentáneo de personas externas a la competencia que, en cuestión de segundos, conmueven a toda la audiencia.

¿Cómo fue el congelado de Nicolás Arrieta?

Como es de costumbre, los participantes se encontraban en la sala de la casa más famosa del país a minutos de empezar la gala. Sin embargo, la voz del ‘Jefe’ irrumpió en el lugar al anunciar que todos debían quedarse quietos por lo que, de manera inmediata, ingresó Manuela, quien es la actual novia de Nicolás Arrieta.

La mujer llegó con un juguete de peluche y un ramo de flores que dejó encima de la mesa de centro de la sala y procedió a extender un sentido mensaje para su pareja. Dentro de sus palabras hizo saber que su fanaticada lo estaba apoyando de manera constante por lo que también exaltó el mensaje de “resiliencia” que estaba protagonizando en el programa.

Pese a que el tiempo fue corto, la pareja de Arrieta también aprovechó el espacio para agradecer a otros participantes como Valentino, Maiker y Juanda, quienes han sido los jugadores más cercanos del famoso durante el primer mes de competencia. No obstante, dicho instante también se prestó para hacerle una advertencia a Manuela Gómez.

Esto a raíz de que la famosa ha tenido una gran cercanía con Nicolás y protagonizó un baile durante una de las actividades que realizaron en el jacuzzi de la casa más famosa del país.

Nicolás Arrieta opina sobre la polémica de Juanda

Por otro lado, el participante también tuvo la oportunidad de reaccionar a la polémica que se desató entre sus compañeros Juanda y Alexa, quienes tuvieron la oportunidad de repetir un clip para poder sustentar sus opiniones en el juego.

Por esto, Arrieta dio a conocer su apoyo con su compañero y recalcó sus contundentes críticas contra algunas de las actitudes que Torres ha protagonizado en el juego.

