CANAL RCN
Colombia

Ibrahim Salem denunció graves amenazas tras polémica con otra creadora de contenido

El humorista colombo-palestino, quien podría ingresar a La Casa de los Famosos, reveló un grave hecho de intolerancia en sus redes sociales.

Ibrahim Salem humorista colombiano
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
02:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ibrahim Salem, polémico humorista colombiano con padres de origen palestino, quien es uno de los integrantes del nuevo grupo de aspirantes para ingresar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada, se encuentra en una delicada polémica con otra creadora de contenido.

Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir
RELACIONADO

Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir

Se trata de 'Doña Toche', una mujer que se hizo viral hace algunos meses por sus reclamos airados por el trato hacia el turista en Cartagena y quien es una empresaria dedicada al comercio de fajas. En sus redes sociales, hizo un delicado pronunciamiento que involucra al comediante.

Descire Díaz, su nombre real, señaló que hace un tiempo fue invitada a un evento de humor, en donde Salem le habría hecho varios comentarios hirientes dirigidos hacia la condición de su hija, quien padece una enfermedad huérfana que afectó su genética.

Ibrahim Salem denunció graves amenazas

Salem se ha defendido asegurando que dichos comentarios fueron en un escenario humorístico y dirigidos hacia esta mujer, nunca contra su hija, pero 'Doña Toche' insistió en que no acepta este tipo de comentarios hacia su familia.

En medio de la controversia, el humorista denunció graves amenazas a través de su cuenta de Instagram. En las capturas de pantalla muestra mensajes fuertes: "Papi ojo que en un show le puede caer bala o cuchillo y hablo en serio".

"Sea varón porque en la calle lo ven y ácido en la cara recibe", escribió la misma persona en la conversación. Salem responsabilizó a 'Doña Toche' por el odio que según él, ella generó, argumentando que en el show también se burlaron de él y de sus familiares fallecidos.

¿Qué padece la hija de 'Doña Toche'?

La hija de 'Doña Toche', Valentina, padece una enfermedad huérfana con una translocación genética en los cromosomas 9 y 10, de acuerdo a lo que ella misma ha contado en sus redes.

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026
RELACIONADO

¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Esta condición le provoca hipotonía severa (falta de fuerza muscular) y problemas auditivos graves, como supuración de cerumen que requiere limpieza urgente y le causa inflamación en la cara.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Volcanes

Volcán Puracé: instalan albergues temporales en en Paletará, Coconuco y Puracé ante la alerta naranja

Secuestro en Colombia

Una "fuente humana", la clave para el rescate del cantante Miguel Ayala

Fiscalía General de la Nación

De no creer: Fiscalía pidió libertad para dos sujetos que tenían más de 10 anotaciones judiciales

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Consulta el resultado del Super Astro Sol de hoy, 3 de diciembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo. Revisa si tu combinación fue la afortunada.

James Rodríguez

La sorpresiva videollamada que recibió James Rodríguez durante evento: ¿Quién era y qué se dijeron?

James Rodríguez sorprendió al atender una videollamada del arquero de Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo. Esto fue lo que se dijeron en la conversación que se hizo viral.

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet

Viral

Actriz enfrenta amputación de su segunda pierna a los 29 años y comparte su proceso

Atlético Nacional

Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio