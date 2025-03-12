Ibrahim Salem denunció graves amenazas tras polémica con otra creadora de contenido

Ibrahim Salem, polémico humorista colombiano con padres de origen palestino, quien es uno de los integrantes del nuevo grupo de aspirantes para ingresar a La Casa de los Famosos Colombia en su tercera temporada, se encuentra en una delicada polémica con otra creadora de contenido.

Se trata de 'Doña Toche', una mujer que se hizo viral hace algunos meses por sus reclamos airados por el trato hacia el turista en Cartagena y quien es una empresaria dedicada al comercio de fajas. En sus redes sociales, hizo un delicado pronunciamiento que involucra al comediante.

Descire Díaz, su nombre real, señaló que hace un tiempo fue invitada a un evento de humor, en donde Salem le habría hecho varios comentarios hirientes dirigidos hacia la condición de su hija, quien padece una enfermedad huérfana que afectó su genética.

Ibrahim Salem denunció graves amenazas

Salem se ha defendido asegurando que dichos comentarios fueron en un escenario humorístico y dirigidos hacia esta mujer, nunca contra su hija, pero 'Doña Toche' insistió en que no acepta este tipo de comentarios hacia su familia.

En medio de la controversia, el humorista denunció graves amenazas a través de su cuenta de Instagram. En las capturas de pantalla muestra mensajes fuertes: "Papi ojo que en un show le puede caer bala o cuchillo y hablo en serio".

"Sea varón porque en la calle lo ven y ácido en la cara recibe", escribió la misma persona en la conversación. Salem responsabilizó a 'Doña Toche' por el odio que según él, ella generó, argumentando que en el show también se burlaron de él y de sus familiares fallecidos.

¿Qué padece la hija de 'Doña Toche'?

La hija de 'Doña Toche', Valentina, padece una enfermedad huérfana con una translocación genética en los cromosomas 9 y 10, de acuerdo a lo que ella misma ha contado en sus redes.

Esta condición le provoca hipotonía severa (falta de fuerza muscular) y problemas auditivos graves, como supuración de cerumen que requiere limpieza urgente y le causa inflamación en la cara.