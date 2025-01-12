CANAL RCN
¡Confirmada! Ella es la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Lorena Altamirano es la participante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
Foto Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
10:53 a. m.
Lorena Altamirano se convirtió en la sexta habitante confirmada para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¡La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene una nueva participante confirmada! Ella es
Así quedaron las votaciones del sexto grupo en La casa de los famosos Colombia

Como es habitual, los fanáticos tuvieron la oportunidad de votar por los aspirantes que buscaban un cupo en la nueva temporada del reality. En esta ocasión, el grupo estaba conformado por seis mujeres, pero solo una logró asegurar su ingreso a la casa.

Tras varios días de votación, Lorena Altamirano fue la participante que obtuvo el mayor porcentaje y aseguró su lugar en la competencia.

Resultados del sexto grupo:

  1. Lorena Altamirano – 33.0%
  2. Juliana Casali – 25.50%
  3. Naty Ortiz – 14.60%
  4. Margarita Amado – 12.20%
  5. Kalua Duarte – 11.0%
  6. Catherine Mira – 3.70%
¡La Casa de los Famosos 2026 tiene nuevo integrante confirmado!
¿Quiénes están confirmados para La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta el momento, ya son seis los participantes oficialmente confirmados:

  • Eidevin López
  • Luisa Cortina
  • Esteban Bernal
  • Alexa Torrex
  • Nicolás Arrieta
  • Lorena Altamirano

Lorena Altamirano es una reconocida actriz y modelo de 35 años que también comparte contenido en redes sociales. Es pareja del actor Fernando “El Flaco” Solórzano, quien hizo parte de la segunda temporada del reality. Ambos se comprometieron recientemente durante un viaje por Europa, donde él la sorprendió con una romántica propuesta de matrimonio.

Los televidentes deberán elegir a dos habitantes adicionales y por el momento, se dio a conocer el séptimo grupo de aspirantes que competirán por un cupo en la casa más famosa de Colombia.

