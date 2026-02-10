Millonarios busca su último refuerzo: pedido especial de Fabián Bustos para el 2026

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) atraviesa sus horas definitivas. Aunque la competencia ya está en marcha, los fichajes en Bogotá se mueven con rapidez para cumplir los deseos del nuevo cuerpo técnico.

Millonarios FC, bajo la dirección del estratega argentino Fabián Bustos, busca dar un golpe final sobre la mesa para completar su nómina oficial ante la Dimayor, y el nombre que ha tomado fuerza es el de un viejo conocido de la casa: Andy Polo.

El cuadro ‘Embajador’ todavía dispone de un cupo libre para inscribir a su futbolista número 25.

Aunque inicialmente se especuló con la llegada de un volante de creación o la promoción de un talento de la cantera, la intención del entrenador ha dado un giro a la planificación.

Bustos, quien conoce a la perfección las capacidades del atacante peruano tras su exitoso paso por Universitario de Deportes, habría solicitado formalmente la contratación del extremo derecho de 31 años para potenciar el frente de ataque capitalino.

Fabián Bustos y su apuesta por Andy Polo en Millonarios

La vinculación entre el técnico y el jugador no es una coincidencia. Durante su etapa en el equipo ‘Crema’ de Perú, Bustos logró potenciar el rendimiento de Polo, convirtiéndolo en una pieza fundamental de su esquema táctico.

Esta confianza es el motor que impulsa la posible negociación. Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ este martes 10 de febrero, el interés es real y nace directamente de la pizarra del estratega argentino.

Actualmente, Polo milita en Universitario con un contrato vigente hasta finales de diciembre de este 2026. Sin embargo, la directiva azul analiza la viabilidad de un préstamo que permita al futbolista regresar a Bogotá.

De concretarse, Andy Polo se uniría a una plantilla estelar que ya cuenta con figuras de la talla de Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero y Rodrigo Ureña, consolidando un equipo diseñado para pelear por el título en 2026.

El regreso de un viejo conocido a Millonarios

No sería la primera vez que el internacional peruano se vista de azul. Andy Polo tuvo una etapa inicial en Millonarios en el año 2014, cuando arribó con apenas 19 años y una proyección envidiable.

Durante su paso por la institución, el extremo disputó 17 compromisos oficiales, logrando anotar dos goles y entregar dos asistencias. Su velocidad por la banda y su capacidad para desbordar son los atributos que Bustos busca recuperar para el contexto actual del fútbol colombiano.

La afición permanece atenta a las redes sociales y comunicados oficiales, pues el tiempo apremia antes del cierre definitivo de inscripciones.

Si bien aún no se confirma un contacto formal entre los clubes, el "pedido especial" de Bustos pone a la directiva en una carrera contra el reloj.

La llegada de Polo no solo cubriría la última plaza disponible, sino que aportaría experiencia internacional en un año donde la exigencia para Millonarios es máxima.