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En contravía: así se escapan los motociclistas tras ser 'pillados' en los andenes de Bogotá

Un operativo en la avenida Ciudad de Cali dejó cerca de 20 motos inmovilizadas tras múltiples maniobras peligrosas de conductores.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
01:49 p. m.
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Nuevamente la cámara del Patrullero RCN volvió a evidenciar las peligrosas maniobras de algunos motociclistas en diferentes puntos de la ciudad, cometiendo imprudencias para evitar los controles de tránsito y poniendo en riesgo a diferentes actores viales.

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En esta oportunidad, Efraín Arce acompañó un operativo de la Secretaría de Movilidad en la congestionada Avenida Ciudad de Cali, donde los agentes sorprendieron a conductores que se movilizaban sobre los andenes.

Sin embargo, algunos de ellos reaccionaron de forma temeraria tras notar la presencia de las autoridades, por lo que varios de ellos terminaron conduciendo en contravía para así evitar una eventual inmovilización de sus vehículos.

Los peatones también manifestaron su preocupación por el peligro constante al que se enfrentan. Algunos ciudadanos aseguraron que deben caminar atentos para evitar ser atropellados por motociclistas que utilizan el espacio peatonal de forma indebida.

¿Qué ocurrió durante el operativo contra motociclistas infractores?

Uno de los casos más llamativos ocurrió cuando un motociclista fue detenido y al momento de presentar los documentos, abandonó la moto y huyó como parrillero en otro vehículo, dejando su motocicleta en el lugar.

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Otro conductor no logró escapar debido al tráfico denso de la avenida Ciudad de Cali y terminó con su moto inmovilizada. En total, la jornada dejó cerca de 20 motocicletas inmovilizadas por infringir las normas de tránsito y poner en riesgo a otros actores viales.

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