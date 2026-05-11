¡Bebé en camino! Maluma confirmó que será padre por segunda vez: ¿reveló el género?

Juan Luis Londoño Arias, más conocido artísticamente como Maluma, revolucionó las redes sociales en las horas más recientes ya que anunció el segundo embarazado de su pareja Susana Gómez.

Su noticia se dio en el marco de la celebración del día de la madre por lo que el hombre aprovechó dicho acontecimiento para compartir una sentida fotografía en la que se le observó, en compañía de su hija París, dándole un amoroso beso al vientre de su pareja.

¿Cuál es el género del segundo bebé de Maluma?

La fotografía causó gran revuelo entre miles de fanáticos del paisa, quienes celebraron la noticia que fue ocultada por varios meses. Aunque el artista no reveló mayor información sobre los meses de gestación de su esposa ni el género del bebé, cientos de fanáticos ya hicieron suposiciones sobre este último detalle ya que aseguraron que se trataría del primer barón al percatarse del color azul utilizado para la publicación.

Así mismo, el tamaño del vientre de Susana generó amplias especulaciones ya que sus fanáticos presumen que la mujer tendría un poco más de cuatro meses de embarazo al tener un considerable tamaño.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que varios de sus colegas se tomaron su publicación para celebrar la llegada de un nuevo integrante a la familia del artista. Este fue el caso de J Balvin, Ryan Castro, Valentina Ferrer, Pasabordo, entre otros artistas.

Otras fotografías, compartidas desde las redes de la madre de Maluma, dejaron ver la reciente celebración por el día de las madres en donde participó Susana, quien expuso su vientre tras dar a conocer la noticia por medio de sus redes sociales.

Maluma sorprende con su nuevo álbum

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus seguidores con su nuevo álbum musical ‘Loco x volver’ con el que el cantante manifestó su deseo por regresar a sus raíces y dar una nueva propuesta con su catálogo musical.

El lanzamiento se dio en el marco de su aparición en la más reciente edición de la Met Gala en la que fue el único colombiano presente para esta ocasión.