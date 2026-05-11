Nueva convocatoria del Ejército Nacional: así puede aplicar a los cupos disponibles en 2026

El Ejército Nacional de Colombia abrió una nueva convocatoria para jóvenes interesados en iniciar su formación militar y convertirse en oficiales del país.

El proceso, que actualmente se encuentra en etapa de inscripciones, estará disponible hasta el próximo 15 de mayo de 2026 y contempla cientos de cupos para hombres y mujeres.

De acuerdo con la información entregada por la institución, actualmente existen 297 cupos para hombres y 30 para mujeres interesados en ingresar a la Escuela Militar de Cadetes.

Requisitos para ingresar al Ejército Nacional en 2026

Entre las principales condiciones para participar en la convocatoria está tener una edad mínima de 16 años y máximo 21 años al momento del ingreso a la ESMIC.

Además, los aspirantes deben ser bachilleres o encontrarse cursando grado once, siempre y cuando obtengan el título antes del inicio oficial de la carrera militar.

Otro de los requisitos indispensables es no presentar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. También podrán participar ciudadanos extranjeros que ya tengan nacionalidad colombiana.

El Ejército también solicita presentar los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) o demostrar que estas serán presentadas durante el primer semestre de 2026.

Así será el proceso de selección para los aspirantes

Quienes cumplan los requisitos iniciarán una etapa de evaluación que incluye pruebas psicométricas, entrevistas psicológicas y exámenes médicos.

RELACIONADO Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga oculta a cárcel en Ibagué

Posteriormente, los aspirantes deberán afrontar diferentes pruebas físicas en tierra y agua, además de una evaluación de inglés, chequeos médicos complementarios, entrevistas, visita domiciliaria, tallaje y prueba de polígrafo.

Luego de finalizar todas las etapas, el comité encargado definirá quiénes continúan en el proceso. Los seleccionados recibirán la notificación oficial para avanzar hacia el proceso de matrícula e ingreso.