Incendio en Medellín calcinó seis viviendas: 58 personas lo perdieron todo

Un incendio estructural de grandes proporciones arrasó con seis viviendas y tres bodegas de reciclaje en el barrio Bosque de Medellín, dejando a 58 personas sin hogar y cuatro heridas.

El siniestro ocurrió en la Comuna 10 de Candelaria, una zona caracterizada por su vulnerabilidad socioeconómica. Allí funcionaban bodegas de reciclaje e inquilinatos donde personas pagaban por dormir cada noche.

De acuerdo con el censo realizado por la comunidad tras la emergencia, 58 personas lo perdieron todo. Entre los damnificados se encuentran niños y familias completas que ahora enfrentan la incertidumbre de no tener dónde vivir ni cómo alimentarse.

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Damnificados piden ayuda para sobrevivir a la tragedia

Luisa Estadiza, una de las afectadas que vivía en el lugar con sus tres hijos, describió la magnitud de la pérdida:

Nos quedamos totalmente sin nada, perdimos todo, nuestro mercado, nuestra ropa, todo, necesitamos ayuda, por favor, que nos ayuden con alimentos, con ropa, para poder vivir dignamente.

El pastor Omar Chirinos, está ayudando a la comunidad afectada y ha organizado un centro de acopio en la Iglesia Betel Brasileiro, identificando las necesidades más urgentes:

Ahorita ropa, zapatos, comida, tenemos acá el centro de acopio en la Iglesia Betel Brasileiro, acá al ladito, estábamos acá presentes cuando comenzó todo, pudimos evacuar la gente, pero sí, la gente necesita mucha ayuda en este momento, sobre todo porque muchos de ellos quedaron en la calle, quedaron magnificados, no tienen ni siquiera dónde estar, y pues hay una presencia muy grande de niños también en el lugar.

Cuatro heridos, 16 afectados y 58 damnificados en grave incendio en Medellín

Las autoridades reportaron que 16 personas sufrieron inhalación de humo durante el incendio, mientras que cuatro resultaron con lesiones físicas. Afortunadamente, ninguna de las personas heridas presenta lesiones de gravedad y todas se encuentran fuera de peligro.

El panorama en el sector es desolador. Donde antes había viviendas precarias y bodegas de reciclaje, ahora solo quedan escombros y cenizas.

Las familias afectadas hacen un llamado urgente a la solidaridad ciudadana, al Estado y a la Alcaldía de Medellín para recibir ayuda humanitaria inmediata que les permita acceder a necesidades básicas como techo, alimentos y vestido.

La emergencia fue superada por los cuerpos de bomberos, pero las consecuencias para esta comunidad vulnerable apenas comienzan, dejando a decenas de personas, incluidos muchos niños, en situación de calle y con la necesidad urgente de asistencia para recuperar sus vidas.