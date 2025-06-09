Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

En cuestión de horas, Maluma pasó de presumir su nueva joya automovilística en redes sociales a protagonizar un momento inesperado en las calles de Medellín.

El cantante colombiano estrenó un Ferrari Purosangue personalizado en un exclusivo tono menta, un vehículo único en el mundo, pero su primera salida terminó con la atención de agentes de tránsito.

El Ferrari Purosangue es el primer SUV de la prestigiosa marca italiana y tiene un precio base cercano a los 400.000 dólares.

Sin embargo, con las personalizaciones exclusivas del artista, entre ellas el color especial y detalles interiores, el costo del carro podría superar fácilmente esa cifra.

El lujoso Ferrari menta de Maluma

En sus redes sociales, Maluma compartió imágenes y videos de su nueva adquisición, desatando miles de comentarios de fanáticos que no ocultaron su sorpresa por el llamativo tono menta.

La personalización convierte a este Ferrari en un modelo único, reflejando el gusto del cantante por el lujo y la exclusividad.

El video del control de tránsito en Medellín

Un día después de mostrar su Ferrari, se difundió un video en redes sociales que generó revuelo. En las imágenes se ve al vehículo detenido a un costado de la vía, mientras dos oficiales motorizados inspeccionan el automóvil.

Maluma, identificado al volante, baja del carro, cierra las puertas y atiende a los agentes.

Hasta ahora, no se ha confirmado la razón exacta del procedimiento, aunque todo apunta a que se trató de una verificación de rutina. Aun así, la escena no pasó desapercibida, pues rápidamente se hizo viral en redes sociales.