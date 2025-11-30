CANAL RCN
Así fue el concierto de J Balvin en Medellín: más de 25 invitados, llanto y memorables escenas

Descubre cómo fue el concierto de J Balvin en Medellín 2025: lista completa de invitados, show 360 en el Atanasio Girardot, sorpresas y todo lo que dejó esta noche histórica.

J Balvin concierto en Medellín
Foto: AFP

noviembre 30 de 2025
08:33 a. m.
Medellín vivió una de sus noches más emocionantes del año con el regreso de J Balvin al Estadio Atanasio Girardot.

Todo inicio con la llegada en helicóptero del artista. La ciudad vibró con un montaje 360 que convirtió el escenario en un festival de reguetón y trap, haciendo que más de 44.000 asistentes disfrutaran de un espectáculo que mezcló nostalgia, tecnología, baile y un desfile de artistas difícil de igualar.

Luis Fernando Montoya, la primera sorpresa de la noche

Y es que desde el inicio, J Balvin dejó claro que la noche sería especial. Tras recibir en camerinos al profesor Luis Fernando Montoya, exentrenador del Once Caldas y símbolo de resiliencia en Colombia, no tardó en expresar su emoción: “Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía”, dijo Balvin en sus redes sociales.

Un repertorio explosivo y más de 70 bailarines en escena

Durante la primera hora, Balvin tomó el control total del estadio con éxitos como Blanco, Qué Más Pues, Con Altura, Que Pretendes, Sigo Extrañándote, además de canciones de su nuevo álbum.

Temas como Poblado, Brillo y Amarillo encendieron al público, acompañado por un cuerpo de 70 bailarines que dio una nueva dimensión visual al show.

La lista de invitados fue tan extensa que por momentos parecía más un festival que un concierto individual.

Por la tarima pasaron artistas como Reykon, Ryan Castro, Lennox, Jowell & Randy, Tito El Bambino, Kris R, Eladio Carrión, De La Ghetto, Farruko, Yandel, Nio García, Kapo, J Quiles, Ronald El Killa, DJ Snakey muchas otras figuras. En total, más de 25 artistas acompañaron al paisa, generando un ambiente de fiesta ininterrumpida.

Llantos, abrazos y la llegada de 50 Cent

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el abrazo entre J Balvin y Maluma. Ambos artistas, arrodillados en el escenario, compartieron lágrimas entre la ovación del estadio.

Más adelante, antes de cantar Río, Balvin se quebró cuando se proyectó un video de Valentina Ferrer y su hijo, quienes no pudieron viajar pero le enviaron un mensaje que conmovió al público.

La sorpresa final fue la aparición de 50 Cent, que prendió el Atanasio Girardot y selló una noche histórica para la música urbana en Colombia. El público respondió con euforia ante una colaboración que pocos esperaban.

