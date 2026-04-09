Doctor Bayter revela la verdad sobre su cambio físico: “Cometí varios errores”

El Doctor Bayter decidió hablar abiertamente sobre su cambio físico luego de que su apariencia generara comentarios y críticas en redes sociales.

El médico explicó qué ocurrió, reconoció errores en algunos hábitos que venía aplicando y respondió a las dudas sobre su estado de salud mostrando incluso resultados de exámenes médicos.

Doctor Bayter reveló qué motivó su cambio físico

Según relató Bayter en las últimas horas, todo comenzó después de una sesión de fotos realizada en noviembre de 2025. Al revisar las imágenes, aseguró que no quedó conforme con lo que estaba viendo y empezó a cuestionarse sobre su apariencia y las rutinas que llevaba hasta ese momento.

“Cuando me toman las fotos, yo fui a mirar las fotos y a mí no me gustó lo que vi. Yo le dije: ‘¿Cómo así?’”, contó.

La situación tuvo un impacto particular para él debido a que se ha convertido en una figura reconocida en redes sociales por hablar sobre alimentación y salud. Tras analizar lo ocurrido, decidió hacer modificaciones en sus hábitos.

En medio de su explicación, Bayter hizo una de las confesiones que más llamó la atención, pues reconoció que algunas decisiones que había tomado no fueron acertadas.

“Yo les dije, porque cometí varios errores y el principal error es que yo estaba haciendo ayunos de día…”, afirmó.

De acuerdo con su versión, cambió la forma en la que manejaba sus horarios de alimentación, proceso que posteriormente también se reflejó en su apariencia.

Doctor Bayter mostró sus exámenes médicos

El médico también respondió a las dudas que surgieron alrededor de su estado de salud tras hacerse evidente su transformación física. Bayter aseguró que no tiene inconveniente en realizarse pruebas para conocer diferentes indicadores.

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“A mí no me da miedo si tú mañana me dices: ‘Doctor Bayter, quiero tomarle exámenes de sangre’. Perfecto, tómamelos”, sostuvo.

Durante su explicación mostró en pantalla varios resultados de laboratorio y aclaró que estos tampoco deben interpretarse como una garantía absoluta de buena salud.

“Los exámenes no predicen salud, pero sí predicen enfermedad… Tener los exámenes no me dice que estoy sano, me dice que no estoy enfermo”, concluyó.