Participante de MasterChef Celebrity tuvo que salir con paramédicos del reto

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se encuentra atravesando por un momento crucial dentro de la competencia, pues todos han manifestado sentir interés por continuar en el juego y seguir demostrando sus habilidades a los tres jueces.

Sin embargo, las condiciones de juego no han sido favorables para todos. Esto a raíz de la complejidad del más reciente reto de campo en el que todos tuvieron el desafío de cocinar a altas temperaturas y para decenas de comensales.

Participante de MasterChef tuvo que salir con paramédicos

El esfuerzo durante el reto le pasó factura a la actriz Marta Restrepo, quien sufrió un contundente golpe de calor que la llevó a descompensarse significativamente al encontrarse cocinando junto a su equipo rojo.

Mientras todos se encontraban preparando las salsas y demás acompañantes solicitados por el reto, la mujer manifestó sentir un gran malestar que la llevó a tener que sentarse en el suelo bajo la sombra de un barril. Por supuesto, los gritos entre todos no se hicieron esperar ya que incluso el chef Nicolás hizo un fuerte llamado a los paramédicos para atender la situación.

Según la actriz, los síntomas comenzaron cuando se dirigió a la despensa, tomó agua y empezó a presentar hormigueo en sus manos. La situación la llevó a tener que acostarse en el suelo y subir sus piernas, mientras era atendida por el cuerpo médico de la producción.

Pese a que su condición de salud era complicado, Marta solicitó no salir del reto para no llegar con delantal negro. No obstante, la mujer fue retirada del lugar para recibir una atención especializada por parte de los especialistas.

Hasta el momento se desconoce cuál será el futuro de esta para los próximos retos que se avecinan en la cocina más famosa del país.

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Emiro Navarro y su disgusto con Luciano

Por otro lado, el creador de contenido generó una amplia discusión durante el más reciente reto de campo. El hombre generó un amplio disgusto entre los demás equipos ya que parte de su estrategia consistió en persuadir a los comensales para que le depositaran el voto a su equipo.

Sin embargo, su acción generó un amplio disgusto entre los demás cocineros, quienes manifestaron que su técnica estaba afectando a los demás equipos y estaba influyendo en la decisión de todos los comensales que se encontraban allí presentes.