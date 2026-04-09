Feid fue la gran sorpresa de Álvaro Díaz en Bogotá: habrá segunda fecha en el Movistar Arena

Álvaro Díaz tuvo una primera noche cargada de sorpresas en Bogotá.

El artista puertorriqueño presentó este jueves 3 de septiembre su OMAKASE TOUR en el Movistar Arena, con un espectáculo conceptual que tuvo como uno de sus momentos más comentados la aparición de Feid como invitado especial.

Ahora, el cantante se prepara para repetir la experiencia con una segunda fecha este viernes 4 de septiembre.

Feid sorprendió en el concierto de Álvaro Díaz en Bogotá

El espectáculo estuvo construido alrededor del concepto de “Omakase”, expresión japonesa asociada a dejar la elección en manos del chef. Por eso, la puesta en escena utilizó la cocina como hilo conductor y dividió el concierto en diferentes etapas: crudo, sazón, fuego, resultado final y corazón.

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Álvaro Díaz comenzó su presentación con “SICHEF” y posteriormente hizo un recorrido por diferentes momentos de su catálogo. Una de las canciones que sonó con mayor fuerza durante la parte final fue “Reina Pepiada”.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas llegó con Feid. El colombiano apareció en el escenario para interpretar junto al puertorriqueño “Llori Pari” y “A mí también”, desatando la reacción del público. Díaz también tuvo como invitado a Papi Sousa.

El puertorriqueño se ha consolidado dentro del urbano alternativo gracias a una propuesta que combina rap, reguetón, pop y otros sonidos.

Segunda fecha de Álvaro Díaz en Bogotá: horario y precios

El OMAKASE TOUR tendrá su segunda presentación en Bogotá este viernes 4 de septiembre, nuevamente en el Movistar Arena. El concierto está programado oficialmente para las 8:00 p. m., mientras que la apertura de puertas será a las 6:00 p. m.

Para esta segunda noche todavía aparecen entradas disponibles. Los precios publicados por TuBoleta van desde $216.900 hasta $565.700, incluyendo el servicio.

Las localidades van desde tercer piso, con precios entre $216.900 y $259.300, hasta Platea por $330.000 y Tribuna Fan Sur por $565.700.

La expectativa ahora estará puesta en las posibles sorpresas que Álvaro Díaz prepare para su segunda noche en la capital, especialmente después de la aparición de Feid durante la primera presentación.