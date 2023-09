Así reaccionó Maluma luego de que una mujer intentara besarlo en un concierto: en video

El cantante colombiano se encuentra en la cúspide de los artistas con mayor renombre internacional, teniendo gran visibilidad en la música y en las redes sociales. Actualmente, en Instagram cuenta con más de 63 millones de seguidores, siendo un ícono en la industria.

En los conciertos, el antioqueño siempre se ha mostrado sencillo y entregado a sus fans. Sin embargo, algunas personas han querido acceder físicamente a él para obtener besos, abrazos o en alguna ocasión sus pertenencias.

Video viral en las redes sociales

En las últimas horas, se viralizó un video en donde se ve a Maluma en un evento público en compañía de sus guardaespaldas. No obstante, fue abordado durante el recorrido de un show por una mujer, quien intentó tomarlo del rostro con el objetivo de darle un beso a la fuerza.

Ante esta situación, el músico sostuvo su cabeza para alejarse de la mujer y con incomodidad reaccionó ante esta seguidora. En las imágenes, se pudo observar la cara de molestia de Maluma y en medio del enojo le reclamó este acto.

Al parecer, a la seguidora no le importó, ya que siguió enviándole besos al artista, mientras el equipo de seguridad lo retiró de manera rápida.

Usuarios en las redes sociales se pronunciaron

“Dejen el fanatismo ya por favor son personas comunes y corriente”, “qué mujercitas, el hecho de que él sea hombre no tienen por qué que faltarle al respeto”. “Qué falta de respeto. Él fue muy caballeroso al decirle que no, amiga así no”, “¿Cómo hace uno para llegar a eso?, que pena”, “¿Por qué se rebajan tanto?, ni que fuera un Dios de Olimpo”, “los fans tienen que dejar de pensar que los artistas les pertenecen”. “Recuerden que los artistas les ofrecen su música, no su cuerpo. Cojan vergüenza”. “sea artista o no, el espacio personal se debe respetar y si no, no se extrañé de una mala reacción”, mencionaron algunos internautas en las redes sociales.