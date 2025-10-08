CANAL RCN
Altafulla rompe el silencio sobre rumores de una posible ruptura con Karina García

El cantante dejó enigmático mensaje en redes sociales ante los rumores que se han conocido en los últimos días.

agosto 10 de 2025
06:13 p. m.
Durante los últimos días, las redes sociales han sido el epicentro de una serie de especulaciones y rumores que apuntan a una posible ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla.

Un video publicado por la influencer en su cuenta de TikTok encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes empezaron a señalar sobre una posible ruptura.

En la grabación se vio a la exparticipante de la Casa de los Famosos compartir una reflexión sobre su percepción de los hombres, de manera sorpresiva para quienes siguen de cerca su relación.

Altafulla se pronunció con enigmático mensaje

A pesar de la incertidumbre, Altafulla ha roto su silencio, dirigiéndose a sus fans con un mensaje lleno de gratitud y positivismo, aunque sin aclarar de manera explícita el estado de su relación.

Altafulla optó por un enfoque diferente. En lugar de abordar directamente los chismes, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje a sus seguidores. Con su característica alegría y optimismo, expresó su profundo agradecimiento y amor por el apoyo incondicional que ha recibido. “Quiero darles las gracias por todo el cariño que me brindan. Siempre levántense con el pie derecho, denle las gracias a Dios y empiecen a romperla”, fue parte de su mensaje, que buscaba inspirar a su audiencia a mantener una actitud positiva frente a las adversidades.

Yina Calderón habló sobre Karina García y su nuevo trabajo como presentadora: video

Acompañando estas palabras, incluyó un texto corto pero enigmático: “Hagan las tareas”. Este mensaje enigmático ha sido interpretado por algunos como una manera de desviar la atención de los rumores, o tal vez, como una sutil indirecta sobre la importancia de atender a los asuntos personales y laborales, dejando de lado las distracciones.

El periodista Santiago Vargas, de Mañana Express del Canal RCN aseguró mediante un video que la pareja no ha roto su relación, simplemente se han mostrado alejados debido a los proyectos personales que tiene cada uno.

