CANAL RCN
Colombia

Esta fue la desgarradora reacción de la hermana de Yeison Jiménez tras la tragedia aérea en Norte de Santander

La hermana de Yeison Jiménez se pronunció en sus redes sociales tras la aparición del avión de Satena.

Foto: Satena y @linajimenez.g

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:14 a. m.
El 28 de enero, en horas de la tarde, se confirmó que un avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, se accidentó en el municipio Playa de Belén, en Norte de Santander.

La aeronave, que era de Satena, despegó a las 11:42 de la mañana desde Cúcuta y perdió contacto con la torre de control a las 11:54, mientras que se desplazaba hasta Ocaña.

Tras localizar el avión, las autoridades confirmaron la muerte de los 13 pasajeros y los dos tripulantes que iban a bordo.

Además, los investigadores siguen realizando los estudios correspondientes para determinar cuál fue la causa exacta por la que el avión perdió el control y se estrelló en la vereda Curasica.

Luego de que el accidente aéreo fue confirmado, Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, el artista que también falleció luego de que su avión se precipitó en Boyacá, tuvo una conmovedora reacción en redes sociales. ¿Cuál fue?

Esta fue la reacción de la hermana de Yeison Jiménez tras la tragedia aérea del avión de Satena en Norte de Santander

El pasado 29 de enero, Lina Jiménez reposteó una imagen en la que un avión aparecía con los colores de la bandera de Colombia y una cita de luto.

Además, el mensaje con el que acompañó la imagen fue el siguiente:

Pobres familias.

¿Qué han dicho los testigos tras el accidente del avión de Satena en Norte de Santander?

Las personas que estaban cerca del lugar en el que el avión de Satena se estrelló, han indicado que, posiblemente, la neblina no permitió que los capitanes visualizaran el cerro de Curasica, que es una zona montañosa de difícil acceso.

No obstante, las autoridades continúan trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido y dar a conocer una versión oficial de los hechos.

Mientras tanto, en Ocaña se siguen viviendo los tres días de luto que fueron decretados por la Alcaldía.

 

