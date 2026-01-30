CANAL RCN
'Vinicius colombiano' firmó contrato con un equipo profesional a sus 25 años

El doble de Vinicius Junior será jugador profesional, luego de pasar varios años dedicado a crear contenido en redes sociales.

Vinicius colombiano
FOTO: Vini Colombia - IG

enero 30 de 2026
08:30 a. m.
Ricardo Rincón, conocido en redes sociales como Vinicius colombiano, fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo en el fútbol profesional, generando polémica luego de que se anuncie la contratación de un influencer.

El ahora futbolista de 25 años, se ha dedicado a crear contenido en redes sociales relacionado a su similitud con la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr. Sin embargo, ha venido jugando fútbol a nivel aficionado y al parecer su rendimiento, sumado a su visibilidad, llamaron la atención de un club para darle su primera oportunidad.

¿Cuál es el equipo que fichó al Vinicius colombiano?

El anuncio, realizado este 29 de enero, fue hecho por parte del equipo Real Frontera de Venezuela, el cual juega en la segunda división de este país con sede en la ciudad de San Antonio, estado de Táchira, una población fronteriza con el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Rincón fue anunciado junto al nuevo director técnico de la institución y otros refuerzos que harán parte de la nómina en el 2026. Sin embargo, todavía no hay detalles oficiales sobre su tiempo de contrato o el rol que tendrá dentro del plantel, por lo que hay dudas sobre si al final su contratación será únicamente una estrategia de marketing.

¿Quién es Ricardo Rincón o 'Vinicius Colombiano'?

El nuevo jugador de Real Frontera es Ricardo Rincón. Tiene 25 años y nació en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Se ha destacado en redes sociales, integrando equipos aficionados y la Selección Colombia de creadores de contenido.

A través de su actividad pública, Rincón ha publicado fotografías donde aparece junto a figuras del fútbol mundial, como Ronaldinho, Neymar y Richard Ríos, ampliando así su visibilidad dentro de la comunidad futbolística.

