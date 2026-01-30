¡IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia HOY 30 de enero de 2026! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 30 de enero de 2026, en el cierre de la semana, en 3.645,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado, de acuerdo con el Banco de la República, se situó en 3.661,29 pesos.

Eso significa que, respecto al día anterior (29 de enero de 2026), el precio de apertura bajó exactamente 34 pesos.

Además, el descenso que tuvo la Tasa Representativa del Mercado fue de 4.68 pesos y un 0.13%.

Precio del dólar en Colombia hoy 30 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del viernes de la semana pasada (23 de enero de 2026), bajó 30.96 pesos, lo que representa un 0.85%.

Además, en comparación con la TRM de hace un mes, el decrecimiento fue de exactamente 45.68 pesos y un 1.23%.

Por otra parte, analizando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (30 de enero de 2025), la disminución fue de 534.31 pesos.

Y, haciendo el comparativo con la TRM con la que inició el 2026, el descenso fue de 95.79 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta

Tras la Tasa Representativa del Mercado y el precio de apertura, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio para la compra y venta de dólares.