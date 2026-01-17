Yaya Muñoz y Manuel Turizo protagonizaron un momento que desató especulaciones: video viral

Las redes sociales volvieron a poner sus reflectores sobre Yaya Muñoz, luego de que un video junto al cantante Manuel Turizo desatara una ola de comentarios, interpretaciones y especulaciones.

El momento se produjo pocos días después de que la modelo y presentadora confirmara públicamente el fin de su relación con José Rodríguez, con quien compartió una historia sentimental que nació frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia.

La ruptura, que ya venía siendo tema de conversación entre seguidores del reality, tomó un nuevo giro cuando comenzó a circular un clip en el que Yaya aparece bailando y compartiendo escena con el reconocido artista colombiano.

La combinación del contexto sentimental de la modelo y la letra de la canción fue suficiente para que el video se viralizara rápidamente.

Video de Manuel Turizo con Yaya Muñoz es viral

En las imágenes que circulan en plataformas como Instagram y TikTok, se observa a Manuel Turizo interpretando un fragmento de una canción cuya letra habla de desamor, decepción y de no llorar por alguien que no supo valorar.

Mientras el cantante entona el verso, Yaya Muñoz aparece bailando y asintiendo, una reacción que no pasó desapercibida para los internautas.

La escena fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta directa a José Rodríguez, especialmente por la cercanía temporal entre la confirmación de la ruptura y la publicación del video.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, con seguidores asegurando que el mensaje tenía un destinatario claro, mientras otros defendieron que se trató de un momento espontáneo sin intención oculta.

Yaya Muñoz terminó con José Rodríguez

Días antes de que el video con Turizo se hiciera tendencia, Yaya Muñoz ya había confirmado que se encontraba soltera.

En una entrevista para un espacio digital, explicó que su relación con José Rodríguez había terminado antes de Navidad y que decidió hacerlo público para frenar los rumores que venían circulando desde hacía semanas.

Aunque evitó profundizar en los motivos de la separación, dejó claro que fue una decisión definitiva y tomada con calma. Posteriormente, la presentadora reiteró que no ha contado su versión completa por respeto y discreción, una postura que ha mantenido desde el inicio del proceso.

Mientras tanto, el video junto a Manuel Turizo continúa generando reacciones divididas. Para algunos, fue una coincidencia cargada de simbolismo; para otros, una señal clara de que Yaya atraviesa una nueva etapa personal.