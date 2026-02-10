CANAL RCN
Tendencias

Carlos Vives regresa a Colombia con el 'Tour del Sol': fechas oficiales y cómo comprar boletería

Carlos Vives regresa a Colombia con su Tour del Sol. Consulte fechas oficiales, ciudades y cómo comprar la boletería para sus conciertos en 2026.

Carlos Vives anunció Gira en Colombia
Foto: Cortesía Paramo

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
02:37 p. m.
Carlos Vives vuelve a encender el corazón de sus fans con el anuncio oficial de su esperada gira “TOUR AL SOL”, un regreso histórico a los escenarios de Colombia tras ocho años sin recorrer el país.

La noticia confirma lo que muchos esperaban, pues es un reencuentro emotivo, cargado de identidad, memoria y celebración colectiva, que también tendrá paradas en Ecuador y una extensa ruta internacional.

La gira arrancará en abril de 2026 en Canadá y Estados Unidos, y llegará a Colombia entre septiembre y noviembre con seis ciudades confirmadas.

Más que una serie de conciertos, “TOUR AL SOL” se plantea como una experiencia sensorial y emocional que invita a reconectar con lo esencial, honrar las raíces y celebrar aquello que realmente importa.

Un viaje musical que sigue el camino del sol

Desde su concepción, “TOUR AL SOL” propone un recorrido simbólico que acompaña el trayecto del sol a lo largo del día como el amanecer que despierta esperanza, el mediodía donde la energía estalla y el atardecer que convierte cada canción en emoción compartida.

Este anuncio llega de la mano del lanzamiento de “Te Dedico”, primer sencillo de su próximo álbum “El Último Disco”.

La canción, íntima y luminosa, marca una nueva etapa artística en la carrera del samario, apostando por la gratitud, el amor profundo y la dedicación sincera. Funciona, además, como carta de presentación de un proyecto que promete ser un punto de encuentro entre memoria, presente y futuro.

Más que conciertos: una declaración de principios
En cada escenario, Carlos Vives invita a volver a la humildad en tiempos de superficialidad y a reafirmar la identidad por encima del ego. “TOUR AL SOL” privilegia la conexión real sobre el simple entretenimiento, celebra el amor entrañable frente a lo desechable y defiende el respeto como lenguaje universal.

Es una propuesta que mira más allá de la moda pasajera y elige la autenticidad como camino, incluso en medio del ruido de la fama.

Así, cada canción se convierte en un acto de memoria y pertenencia, una luz que recuerda quiénes somos, de dónde venimos y por qué vale la pena seguir cantando juntos.

Fechas y boletería del “TOUR AL SOL” en Colombia

La gira en Colombia contará con preventa exclusiva y venta general:

  • Bogotá – Movistar Arena
    Adultos: 25 de septiembre de 2026
    Niños: 27 de septiembre de 2026
    Boletería: Tuboleta
  • Ibagué – Arena Néctar – 18 de septiembre de 2026
  • Bucaramanga – Cenfer – 16 de octubre de 2026
  • Medellín – Estadio Polideportivo de Envigado – 17 de octubre de 2026
  • Pereira – Expofuturo – 6 de noviembre de 2026
  • Cali – Arena Cañaveralejo – 21 de noviembre de 2026.

 

Cabe aclarar que la boletería (excepto Bogotá) se consigue por Ticketmaster y la Preventa VISA para clientes del Banco BBVA inicia el 11 de febrero a las 10:00 a.m. y va hasta el 13 de febrero a las 9:59 a.m.

Por su parte, la venta general va desde el 13 de febrero a las 10:00 a.m.

