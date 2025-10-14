“Estoy triste”: mamá de Yina Calderón afirma que la famosa no la llamó por su cumpleaños

Yina Calderón ha obtenido un amplio reconocimiento nacional a raíz de las diferentes polémicas en las que ha participado recientemente. Aunque la mujer se encuentra en el ojo del huracán a raíz de las recientes disputas legales, en las que se ha visto involucrada, una nueva discusión se desató a raíz de las últimas declaraciones de su mamá.

Madre de Yina Calderón rompe el silencio

En las horas más recientes, la madre de la creadora de contenido se tomó sus redes sociales para realizar una contundente declaración que abrió un amplio debate en internet, pues, a raíz de su fecha de cumpleaños, manifestó que Yina no la habría felicitado.

“A todos Dios los bendiga por estar tan pendientes de mí, a mis padres, hermanos, hijas, mi nieto. Bueno.. Yina no me llamó… estoy triste, pero yo la perdono”, explicó la mujer.

Sin embargo, sus palabras generaron un amplio debate en redes sociales ya que, aunque algunos usuarios manifestaron que Yina mantiene una disputa con su madre, otros aseguraron que dicho mensaje habría sido parte de una “estrategia” para ganar visitas en redes sociales.

Cabe recalcar que la creadora de contenido ha protagonizado diferentes disputas con su progenitora, pues así lo dejó saber, por medio de una actividad en La Casa de los Famosos Colombia 2025, al revelar que la relación con su madre se ha visto empañada de diferencias económicas.

Yina Calderón es denunciada ante la Fiscalía

Por otro lado, la creadora de contenido se vio inmersa en una reciente polémica a raíz de la denuncia que recibió, por parte de La Jesuu, ante la Fiscalía General de la Nación. Dicha situación se generó en medio de la viralización de un video en el que se recopilaron fragmentos en los que Calderón realiza críticas contundentes hacia la vallecaucana.

Por esto, Valentina Ruíz, nombre real de la mujer, compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, detalles de la denuncia formal que realizó al crear un amplio debate sobre los comentarios racistas que se han proliferado recientemente en redes sociales.