Yeferson Cossio crea dinámica viral para donar mil esterilizaciones a animales vulnerables

Yeferson Cossio se ha tomado una vez más las redes sociales con sus contenidos ya que, en una nueva ocasión, el antioqueño dio a conocer los detalles de la nueva dinámica con la que busca donar mil esterilizaciones junto a tres famosos más.

Yeferson Cossio hace reto viral para donar esterilizaciones

En los días más recientes, el antioqueño viralizó un novedoso post por medio del cual manifestó su intención de regalar mil esterilizaciones a cambio de que su publicación obtuviera un millón de likes. Según su comentario, la donación no la hará solo ya que en esta obra también participará su novia Carolina Gomez, el influencer Mr. Steven y la creadora digital Maria Julissa.

Por esto, solo bastaron tres días para que la publicación no solo lograra el millón de likes solicitados, sino que también obtuviera más de catorce mil comentarios y más de trece mil compartidos en la red social Instagram.

A la viral dinámica también se han sumado, por medio de los comentarios, diferentes activistas, proteccionistas, rescatistas y médicos veterinarios, quienes se han puesto a disposición de la titánica jornada que se avecina tras pasar el número de likes.

Así mismo, la senadora Andrea Padilla también tuvo la oportunidad de hacer un llamado, en la publicación, para que dentro de las esterilizaciones también se incluyan gatos, pues estos se reproducen hasta cuatro veces más que los perros.

Aunque el antioqueño no se ha pronunciado, hasta el momento, sobre la realización oficial de la labor social, cientos de internautas manifestaron estar al tanto de los próximos anuncios que haga.

Yeferson Cossio dona 400 esterilizaciones en el Amazonas

No es la primera vez que el creador de contenido se toma las redes sociales con sus dinámicas animalistas, pues, en una reciente ocasión, compartió detalles de la jornada de esterilización que donó para cientos de perros sin hogar en el Amazonas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que Cossio dio a conocer que también adoptaría a uno de los caninos que se encontraban con las condiciones más delicadas de salud.