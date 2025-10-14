Hermana de Karol G desata polémica al aparecer en redes con canción de Anuel AA

Las redes sociales han sido uno de los escenarios más controversiales en los que se han desatado debates sobre la relación sentimental que Karol G sostuvo con el cantante Anuel AA, quienes dieron por finalizado su romance en el año 2021 tras dos años de relación mediática.

Sin embargo, los internautas aún han revivido la polémica ruptura ya que, en una reciente ocasión, una de las hermanas de la artista generó un debate por medio de sus redes sociales.

Hermana de Karol G escucha música de Anuel

Se trata de Verónica Giraldo, quien también ha sido protagonista de la fama de Karol G al compartir la gran mayoría de espacios importantes en la carrera de Carolina.

Sin embargo, en los días más recientes se ha desatado una controversia entre los fanáticos de la “Bichota” ya que la mujer decidió compartir una fotografía, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, con el remix oficial de la canción ‘Corazón roto’ en la que participa Anuel AA.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas se fueron en contra de la mujer al manifestar que, al ser la hermana de Carolina, no “es correcto” publicar contenidos con canciones del puertorriqueño.

Tras la fuerte polémica, la hermana de Karol G se tomó nuevamente sus redes sociales para responder a sus fanáticos, pues manifestó que la vida amorosa de su hermana no incide en sus gustos musicales actuales.

“No sé qué fue lo que alteró a la gente… que haya pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema.. en este caso de Emanuel. Yo a mi hermana la respeto, la admiro y la amo”, explicó.

Hermana de Karol G desmiente problemas familiares

Así mismo, la antioqueña desmintió rumores sobre una presunta pelea entre ella y la artista ya que se refirió a su situación familiar actual.

“Yo sé que no tengo que hacer este tipo de videos porque en realidad no ha pasado nada malo… ustedes son los que lo ven mal. En mi familia todo va muy bien, todo está muy bien y no ha pasado nada malo. Yo estoy muy desactualizada del tema del reggaetón porque soy mamá y es lo último que escucho en mi carro”, explicó la mujer.