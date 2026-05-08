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Así será el ChampetizaFest cerca a Bogotá con más de 30 artistas: fecha y detalles de boletería

El ChampetizaFest llegará a Bogotá con más de 30 artistas en vivo, picó, invitados sorpresa y más de 12 horas de música y fiesta para los amantes de la champeta.

Champetiza fest Bogotá
Foto: redes Luister La Voz

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
03:56 p. m.
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La champeta volverá a tomarse los escenarios de la capital con una nueva edición del ChampetizaFest, uno de los eventos más esperados por los amantes de este género musical en Colombia.

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El festival se realizará el próximo sábado 23 de mayo y promete más de 12 horas continuas de música, baile y experiencias en vivo que reunirán a miles de personas en el Centro de Eventos Autopista Norte, ubicado en Chía, a las afueras de Bogotá.

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Las puertas del evento abrirán desde las 12:00 del mediodía y el espectáculo comenzará oficialmente a la 1:00 de la tarde. La jornada irá hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 24 de mayo, en lo que promete ser una verdadera fiesta para los seguidores de la champeta y los ritmos urbanos del Caribe colombiano.

Más de 30 artistas estarán en tarima

Uno de los grandes atractivos del ChampetizaFest será su cartel musical. El evento confirmó la presencia de más de 30 artistas invitados, entre figuras reconocidas y nuevas promesas del género. El line up será encabezado por Luister La Voz, considerado actualmente uno de los exponentes más importantes de la champeta.

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También estarán sobre el escenario Kevin Flórez, Jader Tremendo, Criss y Ronny, Chawala, Altafulla, Juanda Iriarte, Keyvin CE, Gi Black, Rayo y Toby, Lion Fiah y Héctor Nazza. A ellos se suman agrupaciones como Los Inquietos del Vallenato, La Factoría, Los de la Piña, Totoy el Frío y Los de la X.

Además, la organización anunció la participación de un “artista sorpresa”, cuyo nombre todavía no ha sido revelado.

Picó en vivo y experiencias para el público
Los asistentes no solo disfrutarán de conciertos. El festival también contará con picó en vivo, zonas de experiencias y espacios pensados para compartir con amigos y crear contenido para redes sociales.

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