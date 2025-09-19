Marcela Reyes reaccionó ante la desaparición de su exesposo B-King en México

La desaparición del cantante urbano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, ha generado gran preocupación en Colombia y México. La noticia tomó relevancia el 18 de septiembre cuando su hermana, Stefanía Agudelo, confirmó públicamente que no tenían noticias del artista desde el 16 de septiembre.

La DJ Marcela Reyes, expareja del cantante, también alzó su voz y pidió ayuda masiva en redes sociales para difundir el caso.

¿Qué se sabe de la desaparición de B-King en Ciudad de México?

De acuerdo con la información revelada por su familia, B-King fue visto por última vez en Polanco, San Miguel, en Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un amigo identificado como Regio Clown. Según su hermana, el último contacto ocurrió cuando el artista le comentó que iba a entrenar en el gimnasio. Desde entonces, no se ha vuelto a comunicar y su paradero sigue siendo un misterio.

Las autoridades mexicanas ya adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras sus allegados insisten en la importancia de difundir masivamente la información. Imágenes del cantante han sido compartidas en diferentes plataformas digitales con el fin de facilitar su localización.

La reacción de Marcela Reyes ante la desaparición de su expareja

En medio de la preocupación generalizada, Marcela Reyes rompió el silencio en redes sociales para pronunciarse sobre la desaparición de su expareja. La DJ publicó en sus historias fotografías de B-King, acompañadas de mensajes solicitando ayuda urgente. Incluso llegó a etiquetar al presidente de Colombia para pedir apoyo diplomático en la búsqueda.

“Urgente, desaparecido en México. Ayúdanos a difundir masivamente”, escribió Reyes, quien dejó claro que, más allá de sus diferencias personales con el cantante, lo más importante en este momento es dar con su paradero.

FOTO: Captura de pantalla - Instagram

Cabe recordar que la relación entre Marcela Reyes y B-King había estado marcada por tensiones y declaraciones públicas en los últimos meses. Sin embargo, ante esta difícil situación, la DJ ha decidido dejar atrás los conflictos y enfocarse en la búsqueda.