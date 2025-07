Karina García sorprende a Manelyk con peculiar regalo ante su reencuentro: ¿qué le dio?

La famosa mexicana se ha tomado las redes sociales, en los días más recientes, al llegar a Colombia para participar en diferentes programas de entretenimiento e interactuar con distintos creadores de contenido con los que ha logrado interactuar.

No obstante, uno de los reencuentros más aclamados por la audiencia correspondió al que tuvo con Karina García, con quien habría desarrollado una gran amistad después de su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

Manelyk y Karina García se reencuentran

Las dos influencers sostuvieron una peculiar amistad tras salir de La Casa de los Famosos Colombia, pues, por medio de sus cuentas oficiales, compartieron detalles de sus conversaciones sobre algunos de los asuntos más controversiales del juego.

No obstante, ambas mujeres no habían tenido la oportunidad de verse en persona por lo que la más reciente visita de la mexicana al país se tornó en el momento ideal para encontrarse. Así lo compartió la hija de la modelo antioqueña, por medio de su cuenta oficial en Instagram, en donde se ve el momento justo cuando Manelyk llega a Medellín.

Por supuesto, la reacción de García no se hizo esperar ya que la mujer corrió hacia la famosa para abrazarla y darle la bienvenida a su ciudad. Sin embargo, la llegada de la mujer no fue el único regalo del momento ya que Karina le hizo un peculiar obsequio con el que la reacción de Manelyk no se hizo esperar.

Karina García y Andrés Altafulla en un videoclip musical

Por otro lado, los internautas han viralizado diferentes imágenes, por medio de redes sociales, en donde se les ve a ambos famosos mientras estarían grabando un presunto videoclip musical. Aunque aún no hay información oficial sobre la participación de la modelo en una producción del barranquillero, los más fieles fanáticos de la pareja aseguraron que el cantante habría inspirado su nuevo sencillo en la antioqueña.

En las instantáneas se observa a los famosos mientras se encuentran paseando por las calles en la icónica moto de Altafulla, una de las pertenencias del hombre con más popularidad en redes sociales a raíz de las polémicas que se generaron en torno a ella.