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Andrea Valdiri y Yaya Muñoz protagonizaron inesperado encuentro

Andrea Valdiri y Yaya Muñoz encendieron las redes con su encuentro. ¿Qué pasó?

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Fotos: Canal RCN

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octubre 02 de 2026
01:52 p. m.
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Lo que comenzó como una confesión sobre la belleza de Andrea Valdiri terminó con las dos creadoras frente a frente. Yaya Muñoz entrevistó a la barranquillera y el encuentro tuvo preguntas, coqueteo, risas y hasta baile.

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La conversación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente después de las declaraciones que Yaya había hecho sobre la posibilidad de que Valdiri fuera una de sus excepciones.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri llegó como invitada a ‘Tamo En Vivo’, espacio en el que Yaya Muñoz participa como panelista. Esta vez, la interacción dejó atrás los comentarios hechos previamente en redes y ambas tuvieron la oportunidad de conversar cara a cara.

Durante la entrevista, Yaya no desaprovechó la oportunidad para preguntarle directamente a Andrea sobre el particular interés que había generado entre ellas.

Valdiri, además, recordó la conversación que se había vuelto viral y le dijo a Yaya, en tono de broma, que había notado el ‘shippeo’ que existía alrededor de las dos. La barranquillera provocó risas y mantuvo el tono de complicidad durante la entrevista.

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Yaya, por su parte, volvió a explicar que normalmente no siente atracción por mujeres, pero que Andrea representa una excepción para ella. También destacó su apariencia y la describió como una mujer “exótica”.

¿Yaya Muñoz y Andrea Valdiri bailaron?

El encuentro no se quedó únicamente en las preguntas y los comentarios. Yaya y Andrea también compartieron un momento de baile, uno de los fragmentos que más llamó la atención de quienes siguieron la entrevista.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los seguidores retomaron el particular intercambio que ambas habían protagonizado días atrás.

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La química y el tono de humor marcaron buena parte de la conversación. Andrea, incluso, había respondido anteriormente a las declaraciones de Yaya con un mensaje en el que la invitaba a decírselo personalmente: “Yaya, ven dímelo”.

Y ese momento finalmente llegó. Aunque el encuentro estuvo cargado de bromas, miradas y coqueteo.

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