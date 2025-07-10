Marcela Reyes compartió sentido mensaje a la mamá de B-King tras el crimen

El caso de Braulio Sánchez, más conocido como B-King y de Jorge Luis Herrera, como Regio Clown, ha generado conmoción en Latinoamérica.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Marcela Reyes a la madre de B-King?

Durante una entrevista con Rafael Poveda en el programa “Más allá del cielo” , Marcela Reyes habló sobre cómo fue su relación con el artista. En un principio, destacó que mantuvieron una muy buena relación, incluso después de su separación. Según contó, ambos lograron conversar y manejar la situación de manera madura, con el fin de conservar un ambiente sano y de respeto.

La DJ también compartió detalles sobre el vínculo que tuvo con Adriana Salazar, madre de B-King. Reveló que, desde que se enteró del fallecimiento de su exesposo, no ha podido dejar de pensar en su exsuegra, con quien siempre tuvo una conexión especial.

Yo le digo que no me la he sacado un solo momento del pensamiento. Todos los días le oro a Bayron y le pido que le dé fuerza, que le dé fortaleza, porque yo sé cómo se amaban, eran almas gemelas. No solo era una mamá: era una amiga, una cómplice. Y no me la saco del pensamiento, está en mis oraciones, espero que todo esto se aclare, destacó Reyes.

De hecho, la DJ aseguró que su exsuegra sabe perfectamente cuánto apreciaba a B-King y el cariño genuino que siempre le tuvo.

Ella sabe cómo amé a su hijo, ella lo sabe. Ella se sentaba acá con nosotros, ella sabe en el fondo de su corazón todo lo que amé, todo lo que yo di por ese hogar.

¿Qué se sabe sobre la investigación de B-King y Regio Clonw?

Luego de varias semanas, las autoridades no han revelado nuevos detalles sobre el crimen. Hasta el momento, se reportan siete personas capturadas, entre ellas Angie Miller, una actriz venezolana que mantenía una estrecha amistad con B-King.

Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen más información sobre el avance de la investigación y los posibles responsables de este lamentable hecho.