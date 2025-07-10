"Perdí $2 mil millones": Marcela Reyes confesó la quiebra que vivió por B-King

La DJ y empresaria Marcela Reyes y B-King, el artista colombiano asesinado en México en circunstancias aún no esclarecidas volvió a estar en el foco mediático.

En una reciente entrevista en el podcast ‘Más allá del silencio’, Reyes no solo defendió su papel frente a las acusaciones de la familia del cantante de haber opacado su carrera, sino que hizo una impactante revelación: perdió una fortuna por apoyar un fallido negocio de su entonces pareja.

En conversación con el periodista Rafael Poveda, Reyes detalló la compleja dinámica que existía en su relación con B-King, especialmente en lo referente a la carrera musical de él.

La DJ no solo invirtió tiempo, sino que también llegó a colaborar activamente en videos y temas musicales para impulsar el reconocimiento del cantante. Sin embargo, su apoyo financiero tuvo un costo devastador.

Marcela Reyes habló abiertamente sobre la pérdida de dinero en proyecto con B-King

Reyes relató cómo la ambición de su exesposo la condujo a una dolorosa situación financiera. La empresaria contó que invirtió una importante suma en un negocio promovido por B-King que resultó ser una ruina, llevándola a una quiebra personal de la que le costó recuperarse.

Perdí casi dos mil millones de pesos... por creer y por apoyar a mi esposo, confesó Reyes.

A pesar de la magnitud de la pérdida, la DJ reiteró que, en ese momento, su instinto fue de apoyo incondicional:

No me importó: perdimos los dos mil millones, estamos en esto juntos, mi amor. Venga yo me paro de esto, y me paré y seguí con mi esposo

La empresaria explicó que, paradójicamente, el cantante era su mayor consuelo en medio de la crisis.

El fin del matrimonio entre Marcela Reyes y B-King

Durante la misma entrevista, Marcela Reyes y B-King fueron el tema central al abordar la ruptura de su matrimonio.

La DJ aclaró que, aunque el cantante fue disciplinado y enfocado durante los primeros años de su relación, todo cambió cuando comenzó a rodearse de ciertas influencias.

Según Reyes, estas nuevas compañías lo llevaron al consumo de sustancias con las que ella no estaba dispuesta a convivir, marcando el punto de no retorno y el final de su vida conyugal.