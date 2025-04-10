Marcela Reyes confesó cómo reaccionó su hijo al saber la muerte de B-King

Marcela Reyes no se quedó callada y reveló cómo reaccionó su hijo tras la muerte de B-King y Regio Clown.

Relación de Marcela Reyes y B-King

La historia entre Marcela Reyes y B-King estuvo marcada por cuatro años de relación, en los que compartieron momentos personales y profesionales. Durante ese tiempo, B-King desarrolló un lazo muy especial con el hijo de la DJ, fruto de su anterior relación con Dj Exotic, a quien consideraba como propio.

A finales de 2024, la pareja anunció oficialmente su ruptura, sorprendiendo a sus seguidores, pues hasta entonces se mostraban muy unidos en redes sociales y en sus proyectos musicales.

Aunque ambos decidieron tomar caminos separados, B-King solía enviarle cartas al niño, en las que expresaba todo su amor.

¿Cómo reaccionó el hijo de Marcela Reyes tras la muerte de B-King?

Durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio , Reyes habló sobre cómo reaccionó su hijo al enterarse del crimen ocurrido en México. En principio, reconoció que la noticia le afectó profundamente y que tuvo que reunir mucho valor para contárselo a su pequeño.

La DJ relató que el momento fue devastador, pues Valentino no podía creer lo sucedido y le costó asimilar la pérdida de quien consideraba su papá. Reyes aseguró que trató de explicarle con amor y sinceridad, acompañándolo en su dolor y recordándole los buenos momentos que compartieron con B-King.

Yo le expliqué que Bayron estaba en el cielo. Le pedí perdón a mi hijo también, porque en algún momento me preguntó por él y yo le dije que no me preguntara por personas que ya no estaban en nuestra vida. Entonces le pedí perdón por eso, y le pregunté qué sentía por él y me dijo que lo amaba, comentó Reyes.

De igual manera, comentó que luego de este desgarrador momento, decidieron orar por Bayron, para que su alma pudiera descansar en paz.