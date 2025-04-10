Marcela Reyes confesó cómo reaccionó su hijo al saber la muerte de B-King
Durante una entrevista, Marcela Reyes habló sobre cómo reaccionó su hijo tras la muerte de B-King.
07:46 p. m.
Marcela Reyes no se quedó callada y reveló cómo reaccionó su hijo tras la muerte de B-King y Regio Clown.
Relación de Marcela Reyes y B-King
La historia entre Marcela Reyes y B-King estuvo marcada por cuatro años de relación, en los que compartieron momentos personales y profesionales. Durante ese tiempo, B-King desarrolló un lazo muy especial con el hijo de la DJ, fruto de su anterior relación con Dj Exotic, a quien consideraba como propio.
A finales de 2024, la pareja anunció oficialmente su ruptura, sorprendiendo a sus seguidores, pues hasta entonces se mostraban muy unidos en redes sociales y en sus proyectos musicales.
Aunque ambos decidieron tomar caminos separados, B-King solía enviarle cartas al niño, en las que expresaba todo su amor.
¿Cómo reaccionó el hijo de Marcela Reyes tras la muerte de B-King?
Durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio, Reyes habló sobre cómo reaccionó su hijo al enterarse del crimen ocurrido en México. En principio, reconoció que la noticia le afectó profundamente y que tuvo que reunir mucho valor para contárselo a su pequeño.
La DJ relató que el momento fue devastador, pues Valentino no podía creer lo sucedido y le costó asimilar la pérdida de quien consideraba su papá. Reyes aseguró que trató de explicarle con amor y sinceridad, acompañándolo en su dolor y recordándole los buenos momentos que compartieron con B-King.
Yo le expliqué que Bayron estaba en el cielo. Le pedí perdón a mi hijo también, porque en algún momento me preguntó por él y yo le dije que no me preguntara por personas que ya no estaban en nuestra vida. Entonces le pedí perdón por eso, y le pregunté qué sentía por él y me dijo que lo amaba, comentó Reyes.
De igual manera, comentó que luego de este desgarrador momento, decidieron orar por Bayron, para que su alma pudiera descansar en paz.