Tembló nuevamente en Colombia hoy 28 de octubre: atento al reporte

Este miércoles 28 de octubre de 2026, exactamente desde la 12:24 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.

¿Qué magnitudes han tenido? ¿De cuánto han sido las profundidades? ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 28 de octubre de 2026

12:24 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia desde la tarde de este 28 de octubre de 2026

1:17 a.m.

Epicentro: Susa, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 4 de Susa (Cundinamarca) y a 10 de Simijaca (Cundinamarca).

2:15 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

2:58 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 66 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 67 de Bojayá (Chocó).

5:22 p.m.

Epicentro: La Paz, Cesar.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), a 28 de San Diego (Cesar) y a 30 de La Paz (Cesar).