Tembló nuevamente en Colombia hoy 28 de octubre: atento al reporte
¿En qué zonas del país se han originado? Descubra aquí los detalles.
Nicolás Forero
07:57 p. m.
Este miércoles 28 de octubre de 2026, exactamente desde la 12:24 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado varios temblores en el país.
¿Qué magnitudes han tenido? ¿De cuánto han sido las profundidades? ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 28 de octubre de 2026
- 12:24 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia desde la tarde de este 28 de octubre de 2026
- 1:17 a.m.
Epicentro: Susa, Cundinamarca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 127 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 4 de Susa (Cundinamarca) y a 10 de Simijaca (Cundinamarca).
- 2:15 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).
- 2:58 p.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 66 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 67 de Bojayá (Chocó).
- 5:22 p.m.
Epicentro: La Paz, Cesar.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 126 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), a 28 de San Diego (Cesar) y a 30 de La Paz (Cesar).