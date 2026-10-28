Desgarrador: así reaccionaron los mejores amigos de Komanche a la noticia de su muerte

La muerte del streamer salvadoreño conocido en internet como Komanche, generó mensajes de despedida entre creadores de contenido con quienes compartió transmisiones, proyectos y experiencias personales.

Entre las reacciones más personales están las de Ari Gameplays, Rivers y AuronPlay, quienes recordaron momentos compartidos con el creador de contenido y destacaron el vínculo que mantenían con él. Ibai Llanos, Ama Blitz y El Rubius también se sumaron a los mensajes de despedida.

La familia también expresó su dolor. José Luis Acevedo, padre de Komanche, publicó un mensaje en Facebook en el que recordó a su hijo por su alegría y su calidad humana.

¿Qué dijeron los amigos de Komanche tras su muerte?

Ari Gameplays compartió una de las despedidas más emotivas. Recordó que Komanche era como un hermano para ella y evocó el último abrazo que compartieron. En su mensaje expresó el dolor que le producía su partida y señaló que, de haber sabido que sería la última vez, lo habría abrazado más fuerte. Posteriormente, anunció que se alejaría temporalmente de las redes sociales para afrontar el duelo

Rivers también publicó fotografías y videos junto al streamer. En su despedida escribió: "Qué suerte la mía haber coincidido contigo en esta vida y qué dolor tan grande tener que despedirnos tan pronto".

AuronPlay, por su parte, contó que había hablado con Komanche pocos días antes de conocer la noticia. También recordó que el salvadoreño había cambiado sus planes de viaje para quedarse en su casa y acompañarlo durante una etapa difícil. «Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar», escribió en su despedida.

Otros creadores también expresaron sus condolencias. Ama Blitz compartió recuerdos junto a Komanche y escribió: "Komi, me duele mucho tu partida. Tienes y tendrás siempre un lugar muy importante en mi corazón". Ibai Llanos publicó: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida", mientras El Rubius se sumó a los mensajes de despedida de la comunidad de streamers.

En el caso de Juan Guarnizo, uno de los amigos más cercanos del streamer con quien compartía fechas especiales, no se ha pronunciado con una despedida pública. Sin embargo, Polispol contó que había hablado con el creador colombiano y que este estaba muy afectado por la noticia. También lo identificó como su principal contacto para conocer cómo se encontraba Komanche.

La reacción del padre de Komanche

La reacción familiar conocida públicamente fue la de su padre, José Luis Acevedo, quien publicó un mensaje en Facebook acompañado de un video en el que aparecía con su hijo.

"Así te recordaré hijo, alegre. Yo sé el gran ser humano que eras", escribió. En la publicación también destacó el corazón de Komanche y el orgullo que sentía por él.