¿Se separaron? Esposa de Marcelo Cezán reveló la realidad de su relación con el presentador

Tras semanas de especulaciones y rumores que circularon en el ámbito digital, Michelle Gutty, la esposa del reconocido presentador y actor colombiano Marcelo Cezán, ha salido al paso para aclarar de manera contundente la situación de su matrimonio.

La ola de chismes, que sugería una posible separación o divorcio, fue desmentida por Gutty, quien utilizó sus redes sociales para ofrecer una explicación detallada a sus seguidores y a la opinión pública.

Su declaración no solo buscó desmentir las habladurías, sino también reafirmar la solidez de su relación, una que, según ella, se mantiene lejos de los focos mediáticos por elección propia y no por problemas internos.

Esto dijo la esposa de Marcelo Cezán sobre su relación

El origen de la polémica parece radicar en la disminución de publicaciones conjuntas que la pareja ha compartido en sus plataformas digitales. En la era de las redes sociales, donde la ausencia de contenido puede ser interpretada como una señal de distanciamiento, muchos usuarios y medios de entretenimiento comenzaron a especular sobre una crisis matrimonial.

Sin embargo, Gutty fue enfática al afirmar que la falta de fotos y videos juntos no es un indicativo de problemas. De hecho, argumentó que tanto ella como Cezán tienen vidas profesionales y personales muy activas, lo que naturalmente los lleva a enfocarse en sus propios proyectos y actividades.

La frase "él está en sus cosas, yo en las mías" se convirtió en el eje central de su explicación, destacando una independencia individual que coexiste armoniosamente con su vida en pareja.

La artista y empresaria, Michelle Gutty, reveló que la pareja ha mantenido una filosofía de vida en la que prefieren resguardar los detalles de su intimidad. En una interacción directa con sus seguidores, explicó que su creencia es que solo se debe compartir alrededor del 10% de la vida en el mundo virtual.

“No ponemos cosas en redes sociales últimamente porque no sé, él esta en sus cosas, yo estoy en las mías, porque no hay que andar mostrándole a todo el mundo que uno está bien, está mal o está regular”, dijo Michelle en primera instancia.

Este enfoque, que contrasta con la tendencia actual de sobreexposición, busca proteger su relación de la constante escrutinio y los juicios externos. Para Gutty, la verdadera felicidad y la perfección de su matrimonio no se miden por la cantidad de "me gusta" o comentarios en una publicación, sino por la conexión y el respeto mutuo que construyen en privado.

“O sea, porque no siempre uno debe poner todo en redes, uno pone un 10 %, entonces, pues nunca hemos sido ni Marcelo ni yo de estar poniendo todo el tiempo cosas juntos y amor, el post, el cumpleaños, el aniversario, una que otra foto familiar”, añadió.

“[...] Pero estamos bien, no tenemos planes de separación en este momento, ni de divorcio. No nos hemos separado, nunca hemos tenido una separación [...]. Todo el año me han separado”, concluyó.