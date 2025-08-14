CANAL RCN
Tendencias

Hay conmoción: exparticipante de La Casa de los Famosos denunció que intentaron atentar contra él

El exparticipante de La Casa de los Famosos expuso la angustiosa situación que vivió durante las últimas horas.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
05:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, uno de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 manifestó en sus redes sociales que vivió un angustioso momento mientras que se movilizaba en su vehículo y que otro conductor habría intentado atentar contra su vía.

Se trata de Marlon Solórzano, que explicó que tuvo un cruce con un hombre que iba manejando un bus y que no solo fue cerrado en múltiples ocasiones, sino que habría sido amenazado de muerte.

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia
RELACIONADO

Yana Karpova respondió a rumores de infidelidad de Marlon y aclaró su situación con Cris Valencia

¿Qué fue todo lo que dijo el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Marlon Solórzano, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, explicó cómo fue la situación en la que habrían atentado contra su vida

A través de una historia que Marlon Solórzano subió a Instagram, denunció que, presuntamente, el conductor de un bus intentó sacarlo varias veces de la vía y que, al parecer, estaba manejando bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

"Peligro al volante, conductor irresponsable me tiró el bus sin razón y me amenazó de muerte, presuntamente en estado de sustancias psicoactivas. Todo quedó grabado en video y la empresa de transportes de Funza debe tener cuidado con el personal que contrata porque él tenía varias personas a sus manos. Estuvo cuatro minutos acorralándome y tratando de sacarme de la vía a una velocidad de 50 kilómetros por hora", inició escribiendo Marlon Solórzano.

"Yo intentaba pasarme y me tiraba el carro o, si frenaba, me esperaba. Presuntamente, estaba armado porque se ponía la mano en la cintura y hacía gestos provocativos", añadió el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué realizará Marlon Solórzano, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras esta situación que vivió?

En el momento en el que Marlon Solórzano expuso lo sucedido en las redes sociales, les pidió a sus seguidores que les compartieran información en caso de que identificaran al conductor.

Marlon Solórzano rompió el silencio sobre intimidad con Karina García y encendió las redes
RELACIONADO

Marlon Solórzano rompió el silencio sobre intimidad con Karina García y encendió las redes

De esa manera, si el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia llega a conocer el nombre del conductor, podría interponer una denuncia penal ante las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Expareja de Karina García salió de prisión y reveló fotos del drama que vivió en el centro penitenciario

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo en la NFL desde São Paulo

Otras Noticias

UNGRD

Presidente Petro negó que su gobierno tramitara "privilegio para Carlos Ramón González"

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado se pronunció sobre el documento revelado por Noticias RCN en el que el Estado habría solicitado residencia en Nicaragua para el exfuncionario prófugo de la justicia.

Finanzas personales

Entrevista | Bre-B: alcances desconocidos de la herramienta que revoluciona en Colombia

Jorge Ulloa, cofundador de Bold, habló en Noticias RCN sobre Bre-B.

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán sufrió un accidente y tendrá que entrar a cirugía: esto se sabe

Artistas

Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos