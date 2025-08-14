Hay conmoción: exparticipante de La Casa de los Famosos denunció que intentaron atentar contra él

En las últimas horas, uno de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 manifestó en sus redes sociales que vivió un angustioso momento mientras que se movilizaba en su vehículo y que otro conductor habría intentado atentar contra su vía.

Se trata de Marlon Solórzano, que explicó que tuvo un cruce con un hombre que iba manejando un bus y que no solo fue cerrado en múltiples ocasiones, sino que habría sido amenazado de muerte.

Marlon Solórzano, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, explicó cómo fue la situación en la que habrían atentado contra su vida

A través de una historia que Marlon Solórzano subió a Instagram, denunció que, presuntamente, el conductor de un bus intentó sacarlo varias veces de la vía y que, al parecer, estaba manejando bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

"Peligro al volante, conductor irresponsable me tiró el bus sin razón y me amenazó de muerte, presuntamente en estado de sustancias psicoactivas. Todo quedó grabado en video y la empresa de transportes de Funza debe tener cuidado con el personal que contrata porque él tenía varias personas a sus manos. Estuvo cuatro minutos acorralándome y tratando de sacarme de la vía a una velocidad de 50 kilómetros por hora", inició escribiendo Marlon Solórzano.

"Yo intentaba pasarme y me tiraba el carro o, si frenaba, me esperaba. Presuntamente, estaba armado porque se ponía la mano en la cintura y hacía gestos provocativos", añadió el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué realizará Marlon Solórzano, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras esta situación que vivió?

En el momento en el que Marlon Solórzano expuso lo sucedido en las redes sociales, les pidió a sus seguidores que les compartieran información en caso de que identificaran al conductor.

De esa manera, si el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia llega a conocer el nombre del conductor, podría interponer una denuncia penal ante las autoridades.