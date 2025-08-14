Expareja de Karina García salió de prisión y reveló fotos del drama que vivió en el centro penitenciario

Este 14 de agosto de 2025, Santiago Mesa Velásquez, el cantante que es conocido en el mundo artístico como Smayv y que es la expareja de Karina García y el padre de su hijo Valentino, reveló que ya no se encuentra retenido en un centro penitenciario.

En el último tiempo, mientras que se encontraba en una de las calles de Medellín, Smayv fue requisado por las autoridades policiales y se le encontró un arma. Por lo tanto, tras no contar con el salvoconducto, se le inició un proceso legal.

Tras esa situación, Smayv manifestó que el arma no era suya y que su intención no era cargarla. En medio de esa coyuntura, las autoridades iniciaron la respectiva investigación y, luego de determinar que el artista no la utilizó, le concedieron la libertad.

Fue así como la expareja de Karina García escribió un sentido mensaje en el que valoró el hecho de poder estar en su casa y aseguró que en el centro penitenciario vivió los momentos más difíciles de su vida.

Este fue el mensaje con el que Smayv, la expareja de Karina García, confirmó que ya no está en prisión

Smayv, el artista paisa, compartió en Instagram tres fotos que fueron tomadas en el centro penitenciario y les pidió a sus seguidores ser muy conscientes de sus acciones para que no tengan que llegar a ese lugar.

Además, se alegró de volver a estar en su vivienda y aseguró que pronto recuperará su libertad total. Sus palabras fueron las siguientes:

"He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. Cuidado, porque la entrada es fácil, pero difícil la salida. Gracias a Dios ya estoy en casa, sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido, lo real de mi corazón y más temprano que tarde tendré mi libertad absoluta", inició escribiendo la expareja de Karina García.

"Dios tiene un propósito y conmigo fue enseñarme y mostrarme el lugar a donde nunca quiero volver. Independientemente de todo, gracias a mis parceros presos que me ayudaron a sostener días tan duros. Gracias a mi familia y amigos porque me demostraron mucho amor. Vengo más fuerte que nunca", agregó.

¿Qué pasará ahora con Smayv, la expareja de Karina García, tras salir de prisión?

En su mensaje de Instagram, Smayv dejó claro que quiere seguir cumpliendo sueños en la música y que se le despertaron las mismas ganas que llegó a sentir cuando tenía 15 años.

Adicionalmente, el artista también dejó claro que próximamente revelará más detalles de su proceso judicial y de las dramáticas experiencias que tuvo que vivir en prisión.