CANAL RCN
Deportes

Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad

La frase que se volvió meme revive en redes sociales, junto a la inesperada reaparición del pequeño que la pronunció.

Niño Dayro Moreno su papá no lo quiere
FOTO: Dayro Moreno - Instagram

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En febrero de 2024, en el estadio 'El Campín', se vivió un episodio que trascendió más allá del fútbol. Tras la victoria 0-2 de Once Caldas sobre Millonarios, un niño enfadado con la actuación de Dayro Moreno lanzó una frase que quedó inmortalizada: "Dayro Moreno, traicionero, su papá no lo quiere".

Apareció el papá de Dayro Moreno: se indignó y desmintió a Richard Ríos
RELACIONADO

Apareció el papá de Dayro Moreno: se indignó y desmintió a Richard Ríos

El malestar del pequeño hincha de Millonarios con un jugador que previamente había vestido la camiseta de su equipo se volvió viral y a día de hoy, el video sigue apareciendo en redes sociales. De hecho, el mismo Dayro Moreno aprovechó para que su padre lo desmintiera, en una entrevista para su canal de YouTube.

La inesperada reaparición del niño

Más de un año después, el pequeño que protagonizó el momento volvió a aparecer en un video compartido en TikTok por el usuario @elmono_747. En la grabación, realizada durante un cumpleaños, el niño sorprende a todos al mostrarse más grande y con la voz cambiada.

El instante más esperado llega cuando, entre risas, le piden repetir la frase que lo hizo famoso, y él accede sin dudar. Esa breve escena desató nuevamente la nostalgia y las risas en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no tardaron en llegar:

  • “Yo creía que ya estaba más grande”.
  • “Le cambió mucho la voz”.
  • “Cada derrota de Dayro es una victoria para este niño”.
  • “Este video también debería volverse viral”.
Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas
RELACIONADO

Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno tras eliminar a Once Caldas

Las respuestas muestran cómo, a pesar del tiempo, la frase mantiene vigencia en la memoria colectiva, especialmente entre quienes siguen de cerca al fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios presentó su tercera camiseta y causó todo tipo de comentarios

Liga BetPlay

Jugador de Deportivo Pasto se quebró ante señalamientos por presuntas apuestas

Mundial de fútbol

La Fifa presentó las mascotas oficiales para el Mundial 2026 y generó muchas reacciones

Otras Noticias

Sociedad de Activos Especiales

SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar

Un total de 24 vehículos fueron puesto a disposición por la entidad.

Bogotá

Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

La mujer fue llevada a un centro médico y el agresor fue enviado a prisión.

Argentina

Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo por redes sociales: ¿qué se sabe?

Parques Nacionales

Bogotá vivirá la décima edición del Festival del Terror en Salitre Mágico: así será en 2025

OMS

OMS responde ante la polémica asociación entre el autismo y el acetaminofén