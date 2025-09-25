Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad

En febrero de 2024, en el estadio 'El Campín', se vivió un episodio que trascendió más allá del fútbol. Tras la victoria 0-2 de Once Caldas sobre Millonarios, un niño enfadado con la actuación de Dayro Moreno lanzó una frase que quedó inmortalizada: "Dayro Moreno, traicionero, su papá no lo quiere".

El malestar del pequeño hincha de Millonarios con un jugador que previamente había vestido la camiseta de su equipo se volvió viral y a día de hoy, el video sigue apareciendo en redes sociales. De hecho, el mismo Dayro Moreno aprovechó para que su padre lo desmintiera, en una entrevista para su canal de YouTube.

La inesperada reaparición del niño

Más de un año después, el pequeño que protagonizó el momento volvió a aparecer en un video compartido en TikTok por el usuario @elmono_747. En la grabación, realizada durante un cumpleaños, el niño sorprende a todos al mostrarse más grande y con la voz cambiada.

El instante más esperado llega cuando, entre risas, le piden repetir la frase que lo hizo famoso, y él accede sin dudar. Esa breve escena desató nuevamente la nostalgia y las risas en redes sociales.

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no tardaron en llegar:

“Yo creía que ya estaba más grande”.

“Le cambió mucho la voz”.

“Cada derrota de Dayro es una victoria para este niño”.

“Este video también debería volverse viral”.

Las respuestas muestran cómo, a pesar del tiempo, la frase mantiene vigencia en la memoria colectiva, especialmente entre quienes siguen de cerca al fútbol colombiano.