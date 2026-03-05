Medellín ordena desmontar glamping que construyeron en una zona arqueológica

La Alcaldía de Medellín informó que fue desmontado un glamping ilegal en Santa Elena, luego de un proceso policivo adelantado por las autoridades distritales. La decisión se produjo tras determinarse que la construcción fue levantada sin licencia en un predio ubicado en el sector La Cervecería, un área considerada zona arqueológica de protección, donde cualquier intervención puede poner en riesgo el patrimonio histórico.

De acuerdo con la Administración Distrital, la demolición fue realizada por el propio responsable de la obra tras una orden emitida en el proceso. La edificación había sido levantada sin los permisos urbanísticos correspondientes y en un terreno donde la normativa prohíbe otorgar licencias de construcción debido a la posible presencia de restos, vestigios y estructuras antiguas.

Los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y remitidos a la Corregiduría de Santa Elena y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) concluyeron que el predio se encuentra dentro de un área con restricciones para intervenciones urbanísticas, precisamente por su potencial valor arqueológico y cultural.

Construcción ilegal en zona arqueológica de Santa Elena

El corregidor de Santa Elena, Gustavo Adolfo Restrepo, explicó que el caso comenzó con un reporte por una presunta infracción urbanística en inmediaciones del Parque Arví. Tras verificar la situación, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de la obra.

Sin embargo, según el funcionario, los responsables continuaron con la construcción pese a la orden policial. Esto llevó a que el caso avanzara a una audiencia donde finalmente se determinó la demolición total de la vivienda tipo glamping y la imposición de una multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Alcaldía refuerza controles para proteger suelos con valor cultural

El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez, señaló que este caso hace parte de una estrategia de control urbanístico basada en estudios técnicos y seguimiento permanente a posibles construcciones irregulares.

Según el funcionario, desde 2024 se han realizado 290 informes técnicos que han servido de soporte para decisiones administrativas como suspensiones de obras, procesos policivos y órdenes de demolición cuando la normativa lo exige.

Las autoridades reiteraron que cualquier intervención en estos territorios está restringida debido a la necesidad de preservar el patrimonio cultural y ambiental. Además, advirtieron que el aumento de construcciones irregulares o proyectos turísticos sin licencia, como algunos glamping, puede generar impactos irreversibles sobre el patrimonio arqueológico.