Marlon le llevó un gusano de peluche a Altafulla y encaró a Karina en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia vivió uno de sus momentos más inesperados con el reingreso de Marlon Solórzano, exconcursante del reality, quien apareció durante la dinámica del “congelado” para entregar mensajes cargados de emociones, indirectas y un regalo simbólico que dio mucho de qué hablar.

Su presencia dejó sin palabras a varios participantes, en especial a Karina García y Andrés Altafulla.

Marlon Solórzano, quien había sido eliminado en las primeras semanas, regresó con un estilo renovado, trenzas en su cabello y una actitud contundente.

Durante su breve intervención, aprovechó para dirigirse a cada uno de sus excompañeros, entre elogios, advertencias y hasta reclamos, sin omitir nombres ni rodeos.

Peluche eres mi hermanito, te amo mucho, te extraño y siga así papi. Has pasado muchas pruebas y no me voy a meter en tu relación con Norma, pero no cometas los errores que yo cometí.

En medio del silencio obligado por la dinámica del programa, el joven saludó con tono irónico: “Como se ven de congeladitos...”, y procedió a destacar la resistencia de los finalistas, al tiempo que soltaba frases dirigidas con precisión quirúrgica.

A Karina García, con quien compartió una breve pero intensa relación dentro del reality, la llamó “la mujer más peligrosa e inteligente”, mientras a Altafulla, actual pareja de Karina, le recordó varias cosas.

Además, le dejó un peluche en forma de gusano: “Juegue bien, papi”.

También tuvo palabras para Melissa Gate, a quien le entregó una rosa roja y le dijo:

“Eres la reina de la casa, parpadea dos veces para que cuando salgas sepas que cuentas conmigo”.

Aunque los participantes no podían moverse ni hablar, sus gestos lo dijeron todo. Karina quedó visiblemente impactada, mientras Altafulla mantuvo una expresión rígida.

Altafulla usted sabe que somos amigos de años y no somos solo conocidos. Hay una amistad y hemos parchado. A mí no me incomodo nada con Karina y yo no estoy dolido porque ella no es mi mujer y han hecho buena pareja y tienen una personalidad parecida. Se ven hasta lindos, espero que duren mucho. Eso si, sepa jugar papi.