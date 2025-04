Lady Tabares desenmascaró a Karina García y reveló cuál es su estrategia en La Casa de los Famosos

El domingo 27 de abril, Lady Tabares se convirtió en la última eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025 tras recibir tan solo un 6.38% de los votos.

Durante la competencia, Lady Tabares hizo parte de las 'chicas fuego', el grupo conformado por Yina Calderón, 'La Toxi Costeña' y Karina García.

Sin embargo, durante los últimos días, sus desacuerdos con Karina García fueron constantes. Pues, luego de que Yina Calderón la enfrentó, ella coincidió en que la modelo paisa solo pensaba en su beneficio personal.

En consecuencia, en un diálogo con Buen Día Colombia, del Canal RCN, los periodistas le preguntaron a Lady Tabares acerca de una opinión sobre Karina García y la actriz reveló cuál es su estrategia en el reality.

Lady Tabares arremetió con Karina García al salir de La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Karina se hace la víctima todo el tiempo, definitivamente. La defendí tanto, pero la conclusión es que sí. Creo que eso hace parte de su estrategia", aseguró Lady Tabares.

"Yo no tuve sentimientos por ella, tuve un gusto porque es linda, eso es una realidad. Hubo muchas cosas que sucedieron al mes y me permitieron decir que no era realmente lo que quería, además que no entré a la casa con intención de tener amoríos", agregó la actriz.

Además, dio a entender que considera que Karina García busca hacer uso de su belleza para impresionar a los demás, generar atención y conseguir lo que quiere. Sin embargo, desde su punto de vista, esto no solo ocurre en la competencia, sino que también en la vida real.

A su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Lady Tabares manifestó que no le interesa lo que piense Karina García

El domingo, antes de la eliminación, Lady Tabares y Karina García tuvieron un fuerte cruce. Tras ese suceso, la modelo paisa afirmó que no le mendigaría amistad ni que la buscaría para tratar de arreglar el desacuerdo.

De esa manera, luego de que Lady se convirtió en la eliminada, conoció lo que había dicho Karina y aseguró que "no le interesaba para nada". Además, cuando se conectó con La Casa de los Famosos Colombia 2025 para enviar su último mensaje, la ignoró totalmente.

