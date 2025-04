¿Celos por Altafulla? Lady Tabares reveló qué podría estar pasando entre 'La Toxi Costeña' y Karina García

Desde el pasado miércoles 23 de abril, la relación de amistad entre 'La Toxi Costeña' y Karina García quedó completamente rota. Pues, luego de que Yina Calderón enfrentó a la modelo paisa, la creadora de contenido también manifestó que estaba inconforme con el individualismo y el protagonismo que buscaba la antioqueña.

En medio del disgusto, 'La Toxi Costeña' aseguró que no iba a pelear con Karina García, pero que no quería tener ningún tipo de cercanía con ella. Además, la acusó de no hacerse responsable de sus acciones.

Tras esa situación, Lady Tabares asistió a Buen Día Colombia al abandonar la competencia y los periodistas le preguntaron si creía que 'La Toxi Costeña' se había alejado de Karina García por sus actitudes o porque sentía celos de Andrés Altafulla. En consecuencia, la actriz no se guardó nada y reveló lo que piensa.

¿Existe la posibilidad de que 'La Toxi Costeña' esté celosa de Karina García por un posible gusto hacia Andrés Altafulla? Descubra aquí qué dijo Lady Tabares.

Lady Tabares aseguró que 'La Toxi Costeña' sí podría estar celosa de Karina García por Andrés Altafulla, en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"La verdad yo estaba entre esa confusión, pero llevo varios días analizándola y es muy posible que eso suceda. Pero, es que 'Alta' también estuvo muy cerca abrazándola en la cama", afirmó Lady Tabares.

Incluso, la actriz reveló en Buen Día Colombia que ella le preguntó a 'La Toxi Costeña' si estaba sintiendo celos de amiga, pero que la creadora de contenido se lo negó rotundamente y le indicó que no había motivos.

"Yo pienso que no lo cela, sino que no se le dio la oportunidad. Entonces no puede expresar eso porque la realidad es que Karina se metió como tal apenas se fue Laura", complementó Lady Tabares.

¿Con qué porcentaje abandonó Lady Tabares La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Lady Tabares salió de La Casa de los Famosos Colombia 2025 tras quedar en la placa de nominación junto a Norma Nivia, Camilo Trujillo, Yina Calderón, Karina García, 'La Toxi Costeña' y Mateo Varela.

Esa noche, que estuvo llena de tensión, hubo los siguientes porcentajes de votación:

Karina García: 33.80%. 'La Toxi Costeña': 16.54%. Camilo Trujillo: 12.00%. Norma Nivia: 11.34%. Yina Calderón: 10.44%. Mateo Varela: 9.49%. Lady Tabares: 6.38%.

Recuerde que puede seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital que está disponible para descargar aquí.