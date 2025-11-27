La última publicación de Conrado Osorio antes de morir: así celebró su cumpleaños en el hospital

La televisión colombiana amaneció de luto tras conocerse la muerte del actor Conrado Osorio, una figura ampliamente recordada por su trayectoria en producciones nacionales.

La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien publicó un emotivo mensaje en redes para despedirlo y honrar su memoria. En su escrito, recordó las conversaciones que compartieron durante su proceso de salud y la fortaleza con la que el actor enfrentó sus últimos meses.

Aunque las causas del fallecimiento no han sido detalladas oficialmente, se sabe que Osorio venía librando una dura batalla contra un cáncer de colon que hizo metástasis, enfermedad que lo obligó a retirarse progresivamente de los escenarios para enfocarse en su recuperación.

La despedida de su hermano: un mensaje que conmovió al país

El mensaje de Jhon Jairo Osorio reflejó el profundo vínculo entre ambos. “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre (…) En algún momento retomaremos aquellas conversaciones de hospital. ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, escribió en Instagram, junto a una fotografía del actor.

El texto rápidamente generó reacciones entre colegas, amigos y seguidores que lamentaron la partida de Conrado Osorio y destacaron su calidad humana y profesional.

La última publicación del actor: un cumpleaños desde el hospital

Días antes de su fallecimiento, Osorio había compartido uno de los momentos más íntimos de su vida reciente: la celebración de su cumpleaños número 49, el pasado 26 de octubre.

Desde una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado, publicó un video en el que aparecía rodeado de su familia, quienes llevaron globos, un pastel y regalos para alegrar su día.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos… Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad”, escribió en esa última publicación.