CANAL RCN
Colombia

La última publicación de Conrado Osorio antes de morir: así celebró su cumpleaños en el hospital

El actor Conrado Osorio falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Su última publicación mostró cómo celebró su cumpleaños 49 en el hospital.

Murió Conrado Osorio
Foto: tomada de @conradoosorio

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
07:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La televisión colombiana amaneció de luto tras conocerse la muerte del actor Conrado Osorio, una figura ampliamente recordada por su trayectoria en producciones nacionales.

Murió reconocido actor colombiano tras una dura batalla contra el cáncer
RELACIONADO

Murió reconocido actor colombiano tras una dura batalla contra el cáncer

La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien publicó un emotivo mensaje en redes para despedirlo y honrar su memoria. En su escrito, recordó las conversaciones que compartieron durante su proceso de salud y la fortaleza con la que el actor enfrentó sus últimos meses.

Aunque las causas del fallecimiento no han sido detalladas oficialmente, se sabe que Osorio venía librando una dura batalla contra un cáncer de colon que hizo metástasis, enfermedad que lo obligó a retirarse progresivamente de los escenarios para enfocarse en su recuperación.

La despedida de su hermano: un mensaje que conmovió al país

El mensaje de Jhon Jairo Osorio reflejó el profundo vínculo entre ambos. “Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre (…) En algún momento retomaremos aquellas conversaciones de hospital. ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, escribió en Instagram, junto a una fotografía del actor.

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias
RELACIONADO

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

El texto rápidamente generó reacciones entre colegas, amigos y seguidores que lamentaron la partida de Conrado Osorio y destacaron su calidad humana y profesional.

La última publicación del actor: un cumpleaños desde el hospital

Días antes de su fallecimiento, Osorio había compartido uno de los momentos más íntimos de su vida reciente: la celebración de su cumpleaños número 49, el pasado 26 de octubre.

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias
RELACIONADO

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Desde una clínica de Medellín, donde permanecía hospitalizado, publicó un video en el que aparecía rodeado de su familia, quienes llevaron globos, un pastel y regalos para alegrar su día.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos… Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad”, escribió en esa última publicación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

“No encontraron ni un peso”: presidente Petro reaccionó a la sanción de su campaña por el CNE

Antioquia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Armando Benedetti

Fiscalía archivó demanda de Armando Benedetti contra la defensora del Pueblo, Iris Marín: esta fue la razón

Otras Noticias

Viral

Dua Lipa causa sensación en Bogotá: así fue el momento en que le rapearon

La artista ha sido vista recorriendo distintos lugares de Bogotá, acompañada de seres queridos y de su prometido, Callum Turner.

Cucho Hernández

Gol colombiano en la Europa League: el 'Cucho' Hernández volvió a marcar con Betis

El ‘Cucho’ Hernández volvió a marcar en Europa y salvó al Betis en un duelo complicado ante el Utrecht.

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos