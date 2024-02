Martín Elías Jr. habló sobre la herencia que le dejó su papá y Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías sigue dejando de que hablar en todos los medios de comunicación, pues luego de su popularidad en las redes sociales, el joven cantante ha revelado algunos acontecimientos que se han convertido en noticia nacional, teniendo en cuenta que no solo involucra a su padre, sino también a su abuelo, el gran Diomedes Díaz.

El último acontecimiento que hizo Martín Elías Jr. y que ha generado revuelto en los medios de comunicación es sobre la herencia que dejó su padre y su abuelo, generando un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de los cantantes, quienes todavía son recordados por todos sus seguidores.

Martín Elías Jr. y la fuerte revelación sobre la herencia de su padre y su abuelo

En conversaciones con el programa digital ‘Vallenatos con Alí’, el joven cantante habló sobre la herencia que dejó su padre y su abuelo, dejando claro que en la actualidad todavía recibe regalías de la música que dejó Martín Elías, además, de las canciones que escribió Diomedes Díaz, uno de los referentes de la música vallenata en el país.

“La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá”, fueron las palabras del joven cantante sobre la herencia que tiene de su padre.

Martín Elías Jr. se refirió a la herencia de Diomedes Díaz

Por otro lado, el cantante reveló que la herencia que dejó Diomedes Díaz es más difícil de repartir, sobre todo por la gran cantidad de hijos que tuvo su abuelo, motivo por el cual, este tema está en manos de los abogados, quienes han representado al joven cantante en las diferentes discusiones familiares.

“De lo otro, si no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados (…) En eso yo sí soy un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, añadió Martín Elías Jr.

Además, reveló que el tema del dinero no es algo que le quita el sueño, pues tiene como objetivo empezar su camino en la música vallenata para ganar el reconocimiento que en su momento tuvieron Martín Elías y Diomedes Díaz.