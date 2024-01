Nieto de Diomedes Díaz sorprendió a sus seguidores con un diamante en un diente: video

Durante las últimas semanas, Martín Elías JR. se ha robado el protagonismo en las redes sociales, y no precisamente por su forma de cantar, sino por la acción que realizó y que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, ya que siguió algunos aspectos de su abuelo, el gran Diomedes Díaz.

Por medio de sus redes personales, Martín Elías JR. mostró el nuevo detalle que tendrá en su sonrisa, el cual hizo recordar a Diomedes Díaz. En el video, el joven cantante mostró que se mandó a poner un diamante en uno de sus dientes, desatando un sinfín comentarios entre todos sus seguidores.

Martín Elías JR. sorprendió con un diamante en uno de sus dientes

En entrevista con el programa 'Lo sé Todo' Martín Elías JR. dejó claro que siempre fue un sueño tener ese pequeño detalle dentro de su sonrisa. Además, de realizar un pequeño a Diomedes Díaz, quien fue una de las personalidades colombianas en ponerse este tipo de joyas dentro de su boca.

“La idea fue inspirada con mi abuelo, es algo que quiero hacer desde que tengo uso de razón. No es algo que haga por vanidad, ni por excentricidad (o tal vez de pronto), lo hice porque es mi sueño y un diamante no me va a cambiar, no me cambia la esencia”, aseguró el cantante en el programa ‘Lo sé todo’

Además, el joven reveló que la técnica que uso para este procedimiento fue totalmente diferente que le hicieron a su abuelo, pues gracias a la tecnología, el diamante solo fue pegado sobre el diente, logrando evitar alguna apertura en la pieza dental, lo que podría perjudicar su sonrisa en el futuro.

Martín Elías JR. piensa en su futuro

Por otro lado, el joven cantante reveló que por ahora está centrando en terminar sus estudios en el colegio. Luego de finalizar, espera comenzar a perfilar su carrera musical y seguir con la dinastía que dejó Diomedes Díaz y que la continuó su padre, el gran Martín Elías, quien perdió la vida en un fuerte accidente.